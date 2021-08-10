+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 20 °С
Алматы: 28 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Кикбоксеры Туркестанской области вернулись с победой из Кыргызстана

10 Августа 2021 19:53
Поделиться:
Кикбоксеры Туркестанской области вернулись с победой из Кыргызстана

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Республике Кыргызстан прошел чемпионат Азии по кикбоксингу среди спортивных клубов и юниоров. Четверо спортсменов из Сарыагашского района Туркестанской области вернулись с медалями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Новости по теме
Итоги выступлений казахстанских лучников на Олимпиаде-2020 подвел главный тренер
Актюбинцы встретили призера Олимпийских игр Нурислама Санаева Хранившего марихуану мужчину задержали в Туркестанской области Олимпийский флаг прибыл во Францию для игр «Париж-2024»

В данном чемпионате приняла участие команда «Детско-юношеской спортивной школы имени Кажымукана» Сарыагашского района, которая вернулась на родину с призовыми местами.

«Желаем дальнейших побед и больших успехов нашим молодым спортсменам, которые проявили настоящее упорство и достойно выступили на чемпионате Азии. Всего на старт вышли 5 спортсменов из Сарыагашского района. В соревнованиях, в которых приняли участие более 300 спортсменов, братья-близнецы из Сарыагашского района завоевали золотые медали», - говорится в сообщении пресс-службы.

Ерасыл и Нурасыл Ергешбай, занявшие призовые места в различных весовых категориях, заняли I место, Бекарыс Талип удостоился II места, а Акарыс Талип стал обладателем III призового места.


Подписывайтесь на наш канал:

#Туркестанская область   #Спорт  
Поделиться:
Новости по теме
Итоги выступлений казахстанских лучников на Олимпиаде-2020 подвел главный тренер
Актюбинцы встретили призера Олимпийских игр Нурислама Санаева
Хранившего марихуану мужчину задержали в Туркестанской области
Олимпийский флаг прибыл во Францию для игр «Париж-2024»
Популярное
1 Будет ли ревакцинация населения, ответил министр здравоохранения
2 Полемика разгорелась между казахстанскими врачами по поводу вакцинации
3 Новое постановление главного госсанврача вышло в Акмолинской области
4 Молодожены сбежали со свадьбы в Павлодаре
5 Свадьбу на 80 человек остановили в Шымкенте
6 Бывший сотрудник КНБ осужден на 9 лет в Алматинской области
Читайте также
Олимпийский флаг прибыл во Францию для игр «Париж-2024»
Отменен чемпионат Азии по триатлону в Нур-Султане
Будет ли ревакцинация населения, ответил министр здравоохранения
Полемика разгорелась между казахстанскими врачами по поводу вакцинации
Новое постановление главного госсанврача вышло в Акмолинской области
Молодожены сбежали со свадьбы в Павлодаре
Свадьбу на 80 человек остановили в Шымкенте
Бывший сотрудник КНБ осужден на 9 лет в Алматинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив