Кикбоксеры Туркестанской области вернулись с победой из Кыргызстана

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Республике Кыргызстан прошел чемпионат Азии по кикбоксингу среди спортивных клубов и юниоров. Четверо спортсменов из Сарыагашского района Туркестанской области вернулись с медалями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

В данном чемпионате приняла участие команда «Детско-юношеской спортивной школы имени Кажымукана» Сарыагашского района, которая вернулась на родину с призовыми местами.

«Желаем дальнейших побед и больших успехов нашим молодым спортсменам, которые проявили настоящее упорство и достойно выступили на чемпионате Азии. Всего на старт вышли 5 спортсменов из Сарыагашского района. В соревнованиях, в которых приняли участие более 300 спортсменов, братья-близнецы из Сарыагашского района завоевали золотые медали», - говорится в сообщении пресс-службы.

Ерасыл и Нурасыл Ергешбай, занявшие призовые места в различных весовых категориях, заняли I место, Бекарыс Талип удостоился II места, а Акарыс Талип стал обладателем III призового места.