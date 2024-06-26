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    16:56, 26 Июнь 2024 | GMT +6

    Kids go free: в какие регионы чаще всего путешествуют казахстанские дети

    дети
    Фото: unsplash

    С начала этого года на субсидирование авиабилетов 179 детей в рамках программы Kids go free направлено 9,9 млн тенге. Об этом сообщили в Министерстве туризма и спорта, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — По итогам 2023 года одобрено более 920 заявок на 2 тысячи детей по субсидированию стоимости билета, включенного в туристический продукт, при авиаперевозке несовершеннолетних пассажиров на территории Республики Казахстан. Сумма субсидирования составила около 89 миллионов тенге. Операторы реализовали туры на сумму около 460 миллионов тенге, — отметили в ведомстве, отвечая на запрос корреспондента агентства.

    По данным ведомства, наиболее популярными направлениями для семейных туров являются курорт Алаколь, город Алматы и Мангистауская область.

    — С начала текущего года субсидии на сумму 9,9 млн тенге выплачены 179 детям, — сообщили в Министерстве туризма и спорта.

    Ранее агентство опубликовало материал о том, что нужно знать про бесплатные туристические перелеты детям. 

    Напомним, с 1 января 2022 года вступило в действие субсидирование стоимости билета для несовершеннолетних (с 2 до 17 лет включительно) пассажиров в составе турпутевки по Казахстану. Эта мера позволяет родителям не платить за авиабилет несовершеннолетних детей на отдыхе внутри страны.

    Теги:
    Туризм Министерство туризма и спорта РК летний отдых Дети Субсидии
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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