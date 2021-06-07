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Киберворы похитили два миллиарда тенге из банков Казахстана: в Агентстве рассказали подробности

Автор:  
Еламан Турысбеков
7 Июня 2021, 17:15
Киберворы похитили два миллиарда тенге из банков Казахстана: в Агентстве рассказали подробности

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В управлении кибербезопасности Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка рассказали подробности расследования дела о хищениях из двух казахстанских банков. Похитившие 2 млрд тенге члены транснациональной киберпреступной организации «Карбанак/Кобальт» осуждены. Прокуратуре Алматы при содействии Агентства удалось восстановить последовательность действий преступников и собрать необходимую доказательную базу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 2019-2020 годах сотрудниками финансового регулятора оказано содействие прокуратуре при расследовании уголовного дела по фактам кибератаки на банки.

«Мы помогали при сборе и анализе цифровых доказательств совершенных преступлений. В результате, действия хакеров квалифицированы судом как кража, неправомерное уничтожение, модификация информации, нарушение работы информационной системы и неправомерное завладением информацией. Участники транснациональной преступной группировки совершали все эти действия в 2016-2017 годах в отношении двух банков второго уровня, используя вредоносные компьютерные программы, специально сформированные для данных хищений», - рассказал начальник отдела управления кибербезопасности АРРФР Анатолий Пудель.

В результате совместной деятельности прокуратуры и Агентства были подготовлены и переданы в Бостандыкский районный суд города Алматы материалы и вынесен обвинительный приговор двум участникам преступной группы. Суд назначил им наказание в виде 8 лет лишения свободы. Остальные члены преступной группы установлены и объявлены в международный розыск.

«Следствием доказано, что транснациональная преступная группа «Карбанак/Кобальт» при совершении вышеуказанного преступления действовала на территории 13 стран и похитила более 2 млрд тенге, а также предприняла неудачную попытку хищения еще 8 млрд тенге. Преступный умысел был реализован в несколько этапов: в банки направлены электронные письма, содержащие вредоносные файлы, при открытии которых происходило заражение компьютеров. В удаленном режиме хакеры установили программы для кражи паролей работников банка, было открыто более 200 платежных карт и получен несанкционированный административный доступ в процессинговые системы банков. Далее установлены многомиллионные кредитные лимиты на платежные карты, удалены ограничения на снятие средств в банкоматах и в дальнейшем средства были обналичены в банкоматах различных стран», - прокомментировал Анатолий Пудель.

По данным прокуратуры Алматы, «Карбанак/Кобальт» – это транснациональная преступная организация, занимавшаяся атаками на банки во всем мире. На их счету ограбления более 100 финансовых организаций в 40 странах мира, ущерб от деятельности составляет около 1 млрд долларов.


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