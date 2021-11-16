Кибермошенники обманывают казахстанцев от имени крупного банка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В мессенджере WhatsApp рассылают сообщение, в котором пользователям предлагают пройти опрос и выиграть 50 000 тенге. Такой конкурс якобы проводит Halyk Bank в честь своего 98-го дня рождения. На самом деле так орудуют мошенники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

Рассылка, в которой пользователям предлагают заполнить анкету и получить денежный приз, не имеет никакого отношения к Halyk Bank.

«Это мошенники. Просим вас быть бдительными и не проходить по таким ссылкам», — сообщили в службе поддержки банка.

Более того, информации о розыгрыше в честь дня рождения Halyk Bank нет ни на официальном сайте организации, ни на официальных страницах в социальных сетях.

Следовательно, сайт, на котором проходит розыгрыш, не является официальным ресурсом Halyk Bank и был создан неизвестными людьми.

Как правило, подобные онлайн-платформы принадлежат кибермошенникам, стремящимся заполучить персональные данные пользователей.