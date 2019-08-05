Киберкосмонавт отправится на орбиту с Байконура 22 августа 2019 года

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На космодроме Байконур продолжается подготовка к беспилотному старту корабля «Союз МС-14», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось о том, что российский робот «Федор», сменив имя на Skybot F-850, 23 июля 2019 года прибыл на космодром.

Планируется, что в космос киберкосмонавт отправится 22 августа и вернется на Землю 7 сентября 2019 года.

По информации пресс-службы Роскосмоса, подготовка Skybot к полету на МКС проходит в плановом режиме. На станции робот будет работать в российском сегменте МКС под управлением космонавта Александра Скворцова. Представители «Роскосмоса» не комментируют, чем конкретно будет заниматься «Федор» на станции, обещая рассказать об этом после окончания миссии.

Американское аэрокосмическое агентство NASA не стало предъявлять каких-либо дополнительных требований безопасности к роботу «Фёдору», он должен соответствовать обычным требованиям безопасности, которые применяются в России ко всем грузам, отправляемым на станцию, сообщают российские СМИ.

Разработкой первого российского человекообразного робота «Фёдор» занимался Фонд перспективных исследований совместно с НПО «Андроидная техника».

Как стало известно, Skybot F-850, получивший элементы искусственного интеллекта, умеет шутить и поддерживать философские беседы. А перед запуском ракеты-носителя «Союз-2.1а» 22 августа 2019 года с космодрома Байконур робот будет докладывать о предстартовой подготовке, а во время старта и полета – озвучивать параметры полета и наблюдаемые события.