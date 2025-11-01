KGIR-2025: в Астане подписано 49 соглашений на $7,5 млрд
На полях VIII Казахстанского круглого стола по глобальным инвестициям (KGIR-2025) в Астане подписано 49 документов на сумму $7,5 млрд, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства.
В том числе в присутствии Премьер-министра Олжаса Бектенова подписано 13 коммерческих cоглашений на $3,8 млрд.
Среди них:
-
Стратегическое рамочное соглашение между Акмолинской областью и Hopefull Grain & Oil Group о строительстве комплекса по глубокой переработке пшеницы;
-
Соглашения об инвестициях между Министерством промышленности и строительства РК и ТОО «Kazakhstan Lihua», а также Министерством сельского хозяйства РК и ТОО «Туркестанский хлопковый агропромышленный комплекс» для строительства хлопково-текстильного кластера в Туркестанской области;
-
Соглашение об инвестициях между Министерством промышленности и строительства РК и QazCement Industries для строительства цементного завода в Актюбинской области;
-
Соглашение об инвестициях между Министерством экологии и природных ресурсов РК и ТОО «East Hope» для реализации проекта «Экопарк «Энергия Астаны»;
-
Соглашение об инвестициях между Министерством экологии и природных ресурсов РК и ТОО «SHAANXI CONSTRUCTION ENGINEERING KAZAKHSTAN CO., LTD» для реализации проекта термической утилизации ТБО в городе Шымкент;
-
Соглашение об инвестициях между Министерством сельского хозяйства РК и ТОО «Fabe-Agro» для строительства и эксплуатации тепличного комплекса в городе Шымкент;
-
Рамочное соглашение между Министерством сельского хозяйства РК, акиматом Кызылординской области и компанией Harvest Agro Holding для реализации проекта по созданию агроиндустриального кластера в Кызылординской области;
-
Соглашение об инвестициях между Министерством сельского хозяйства РК и компанией Asyl Sugar для строительства сахарного завода в Северо-Казахстанской области;
-
Рамочное Соглашение между Министерством сельского хозяйства РК и ТОО «СП Кока-Кола Алматы Боттлерс» о строительстве завода по производству напитков в Актюбинской области;
-
Рамочное соглашение между акиматом Алматинской области, Hopefull Grain & Oil Group и ТОО «Казахстанские коммунальные системы» по установлению партнерства для реализации проектов индустриальных парков;
-
Рамочное соглашение между Мангистауской областью и ТОО «Qazaq LNG Mangistau» о строительстве завода по производству сжиженного природного газа в Каракиянском районе;
-
Рамочное соглашение между Международной финансовой корпорацией (IFC) и ТОО «KazFoodProducts» по реализации проекта по производству устойчивого авиационного топлива SAF (Sustainable Aviation Fuel) в РК.
По итогам круглого стола Премьер-министр вручил награды представителям лучших компаний-инвесторов, среди которых: основатель группы компаний Fufeng Group Ли Сюэчунь, президент компании PepsiCo по региону Россия, Беларусь, Кавказ и Центральная Азия Давид Манзини, председатель совета директоров Zijin Mining Group Company Limited Чэнь Цзиньхэ, главный исполнительный директор Stadler CIS Александр Люфт, генеральный директор ТОО «Kazakhstan Lihua» Сюй Цзе, генеральный директор ТОО «KIA Qazaqstan» Ким Де Ки, основатель и владелец компании KIS – генеральный директор Gateway Ventures Даниэль Гунаселан, генеральный директор Power International Holding Kazakhstan Амер Махасен, вице-президент группы Air Liquide, курирующий страны Персидского залива и Казахстан Матье Франсе, генеральный директор Oi-Qaragai Dmitriy Matyas, генеральный директор «Астана Моторс» Бекнур Несипбаев, генеральный директор АО «Химфарм» Адам Алексеюк.
В ходе KGIR-2025 Премьер-министр посетил выставку, где были представлены стенды международных компаний-инвесторов о реализуемых и планируемых к реализации проектах в РК.
Швейцарская компания Harvest Group SA представила проект в сфере АПК по переводу пастбищных и отгонных земель в поливные с внедрением современных систем орошения. В результате его реализации к 2029 году в аграрный оборот страны будет вовлечено порядка 300 тыс. га поливных земель, продуктивность почвы повысится в 4-6 раз.
Кроме того, были представлены проекты компаний Orzax Alyors по запуску завода, производящего БАДы; R-Pharm и Abdibrahim global pharm – по производству лекарственных средств; Stadler – по производству железнодорожного подвижного состава и комплектующих к ж/д технике; Primus Education – по открытию в РК кампуса британского вуза Coventry University; по открытию промышленных производств Success Co., Ltd.; а также инициативы RETD по созданию скоростной транспортной системы в Алматинской агломерации.
Ранее Премьер-министр РК, выступая на круглом столе по глобальным инвестициям KGIR-2025, рассказал о том, какие мировые компании сегодня реализуют свои проекты в Казахстане.