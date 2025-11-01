KGIR-2025: в Астане подписано 49 соглашений на $7,5 млрд

В том числе в присутствии Премьер-министра Олжаса Бектенова подписано 13 коммерческих cоглашений на $3,8 млрд.

Среди них:

Стратегическое рамочное соглашение между Акмолинской областью и Hopefull Grain & Oil Group о строительстве комплекса по глубокой переработке пшеницы;

Соглашения об инвестициях между Министерством промышленности и строительства РК и ТОО «Kazakhstan Lihua», а также Министерством сельского хозяйства РК и ТОО «Туркестанский хлопковый агропромышленный комплекс» для строительства хлопково-текстильного кластера в Туркестанской области;

Соглашение об инвестициях между Министерством промышленности и строительства РК и QazCement Industries для строительства цементного завода в Актюбинской области;

Соглашение об инвестициях между Министерством экологии и природных ресурсов РК и ТОО «East Hope» для реализации проекта «Экопарк «Энергия Астаны»;

Соглашение об инвестициях между Министерством экологии и природных ресурсов РК и ТОО «SHAANXI CONSTRUCTION ENGINEERING KAZAKHSTAN CO., LTD» для реализации проекта термической утилизации ТБО в городе Шымкент;

Соглашение об инвестициях между Министерством сельского хозяйства РК и ТОО «Fabe-Agro» для строительства и эксплуатации тепличного комплекса в городе Шымкент;

Рамочное соглашение между Министерством сельского хозяйства РК, акиматом Кызылординской области и компанией Harvest Agro Holding для реализации проекта по созданию агроиндустриального кластера в Кызылординской области;

Соглашение об инвестициях между Министерством сельского хозяйства РК и компанией Asyl Sugar для строительства сахарного завода в Северо-Казахстанской области;

Рамочное Соглашение между Министерством сельского хозяйства РК и ТОО «СП Кока-Кола Алматы Боттлерс» о строительстве завода по производству напитков в Актюбинской области;

Рамочное соглашение между акиматом Алматинской области, Hopefull Grain & Oil Group и ТОО «Казахстанские коммунальные системы» по установлению партнерства для реализации проектов индустриальных парков;

Рамочное соглашение между Мангистауской областью и ТОО «Qazaq LNG Mangistau» о строительстве завода по производству сжиженного природного газа в Каракиянском районе;