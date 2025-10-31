Какие новые заводы строят иностранные инвесторы в Казахстане

Бектенов подчеркнул, что Казахстан остается открытой и предсказуемой страной для долгосрочных инвестиций. Выстраивание доверительного диалога с инвесторами является неотъемлемой частью инвестиционной политики страны.

- В данном контексте хотел бы привести конкретные примеры нашего взаимовыгодного сотрудничества. Сегодня среди нас присутствует председатель совета директоров Fufeng Group, господин Ли Сюэчунь. Ровно год назад, на полях 7-го круглого стола, мы договорились о реализации проекта по созданию агропарка по глубокой переработке кукурузы. Спустя всего несколько месяцев компания приступила к строительству, и уже вскоре предприятие будет введено в эксплуатацию, - сообщил Премьер-министр.

Он отдельно отметил стратегическое партнерство с компанией PepsiCo.

- Летом прошлого года мы обсудили с господином Давидом Манзини (президент компании PepsiCo по региону Россия, Беларусь, Кавказ и Центральная Азия - прим.ред.), находящимся здесь, перспективы строительства завода по производству соленых закусок в Алматинской области. В настоящее время реализация проекта идет полным ходом, и уже в начале следующего года предприятие будет запущено, - сказал Бектенов.

Премьер-министр также поприветствовал заместителя председателя совета директоров Dalian Hesheng Holding Group Юй Юйфэя. Компания уже ведет строительство завода по глубокой переработке пшеницы.

- Я вижу здесь господина Эрнандеса, регионального президента испанской компании Roca Group. Буквально вчера Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с инициативами Roca Group по производству современной сантехники. Новое предприятие будет выпускать экспортно-ориентированную продукцию высокого качества. В ближайшее время инвестор начнет строительство этого уникального проекта, - отметил он.

Глава Правительства рассказал и о запуске проекта по созданию хлопково-текстильного кластера на территории специальной экономической зоны TURAN в Туркестанской области компанией Lihua Group.

- Еще одним из крупных проектов, реализованных с участием иностранных инвесторов, является недавно открытый автомобильный завод KIA Qazaqstan. Этот масштабный проект был реализован корпорацией KIA всего за два года, что отражает высокий уровень и качество нашего сотрудничества. Как вы видите, все эти проекты, а я перечислил только несколько, наглядно демонстрируют, что в нашей стране достигнутые договоренности быстро превращаются в реальные проекты и действующие предприятия. Приглашаю всех использовать все имеющиеся возможности для развития бизнеса в Казахстане. Мы готовы оказать всестороннюю поддержку на всех этапах реализации проектов, - подчеркнул Бектенов.

Ранее сообщалось, что Казахстан сохраняет статус ведущего инвестиционного направления Центральной Азии. Приток прямых иностранных инвестиций составил 17,2 млрд долларов США, реализовано 45 новых проектов, создано 6 200 рабочих мест.



