КФГД повысил ставки по депозитам на ноябрь и утвердил ставки на декабрь
Максимальные ставки по срочным и сберегательным депозитам на 3 и 6 месяцев на ноябрь и декабрь были незначительно повышены. Но при этом был сохранен принцип поддержки восходящей линии зависимости доходности от срока и условий, что выражено в сохранении разницы по краткосрочным (срочным и сберегательным на 3 и 6 месяцев) и несрочным депозитам.
Максимальные ставки по сберегательным депозитам, открытым на 12 месяцев, в декабре повышены на 0,1 п.п. в связи с ростом рыночной ставки и составляют 12,7% по депозитам с правом пополнения и 13,9% без права пополнения. Таким образом, ставки по таким депозитам остаются самыми высокими среди прочих видов депозитов.
|
|
По депозитам без пополнения, %
|
По депозитам с пополнением, %
|
Ноябрь
|
Декабрь
|
Ноябрь
|
Декабрь
|
Несрочные депозиты
|
9,3▲
|
9,3▲
|
9,3▲
|
9,3▲
|
Срочные депозиты
|
3 месяца
|
10,3▲
|
10,3▲
|
9,8▲
|
9,8▲
|
6 месяцев
|
10,3▲
|
10,3▲
|
9,8▲
|
9,8▲
|
12 месяцев
|
10,7
|
10,7
|
10,4
|
10,4
|
24 месяца
|
9,4
|
9,4
|
9,2
|
9,2
|
Сберегательные депозиты
|
3 месяца
|
11,3▲
|
11,3▲
|
10,8▲
|
10,8▲
|
6 месяцев
|
11,3▲
|
11,3▲
|
10,8▲
|
10,8▲
|
12 месяцев
|
13,8
|
13,9▲
|
12,6
|
12,7▲
|
24 месяца
|
12,2
|
12,2
|
11,4
|
11,4