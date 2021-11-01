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    10:36, 01 Ноябрь 2021 | GMT +6

    КФГД повысил ставки по депозитам на ноябрь и утвердил ставки на декабрь

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) сообщает о пересмотре максимальных рекомендуемых ставок на ноябрь в связи с повышением базовой ставки Национального банка Казахстана, и утверждении ставок по депозитам в тенге на декабрь 2021 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда.

    Максимальные ставки по срочным и сберегательным депозитам на 3 и 6 месяцев на ноябрь и декабрь были незначительно повышены. Но при этом был сохранен принцип поддержки восходящей линии зависимости доходности от срока и условий, что выражено в сохранении разницы по краткосрочным (срочным и сберегательным на 3 и 6 месяцев) и несрочным депозитам.

    Максимальные ставки по сберегательным депозитам, открытым на 12 месяцев, в декабре повышены на 0,1 п.п. в связи с ростом рыночной ставки и составляют 12,7% по депозитам с правом пополнения и 13,9% без права пополнения. Таким образом, ставки по таким депозитам остаются самыми высокими среди прочих видов депозитов.


    Категория депозита

    По депозитам без пополнения, %

    По депозитам с пополнением, %

    Ноябрь

    Декабрь

    Ноябрь

    Декабрь

    Несрочные депозиты

    9,3▲

    9,3▲

    9,3▲

    9,3▲

    Срочные депозиты

    3 месяца

    10,3▲

    10,3▲

    9,8▲

    9,8▲

    6 месяцев

    10,3▲

    10,3▲

    9,8▲

    9,8▲

    12 месяцев

    10,7

    10,7

    10,4

    10,4

    24 месяца

    9,4

    9,4

    9,2

    9,2

    Сберегательные депозиты

    3 месяца

    11,3▲

    11,3▲

    10,8▲

    10,8▲

    6 месяцев

    11,3▲

    11,3▲

    10,8▲

    10,8▲

    12 месяцев

    13,8

    13,9▲

    12,6

    12,7▲

    24 месяца

    12,2

    12,2

    11,4

    11,4

    Теги:
    Нацбанк Казахстана Главная Экономика
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