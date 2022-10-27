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    13:50, 27 Октябрь 2022 | GMT +6

    КФГД повышает максимальные ставки по депозитам в тенге

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Новые размеры максимальных рекомендуемых ставок действуют с 27 октября текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда.

    С 27 октября Казахстанский фонд гарантирования депозитов вслед за повышением базовой ставки Национального банка Казахстана пересмотрел в сторону увеличения максимальные рекомендуемые ставки по несрочным депозитам, срочным и сберегательным депозитам на 3 и 6 месяцев на октябрь и ноябрь 2022 года.

    Ранее сообщалось, что более 5 миллионов вкладчиков могут получить компенсацию по депозитам в тенге. Для получения 10% премии вкладчикам необходимо подать заявление-согласие до 1 января 2023 года.

    Теги:
    Тенге Экономика КФГД Финансы Главная для mail.ru
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