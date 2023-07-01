КФГД оставил без изменения предельные ставки вознаграждения по депозитам на август

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов оставил без изменения предельные ставки по всем видам депозитов в тенге на август 2023 года и сохранил их на уровне июльских значений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КФГД.
Вместе с тем, банки второго уровня самостоятельно принимают решения о размерах ставок вознаграждения по своим депозитным продуктам. В связи с чем банки, в зависимости от своих потребностей в ликвидности, а также в соответствии с внутренней оценкой финансовой и экономической ситуации, вправе устанавливать иные размеры по своим депозитным продуктам, которые могут существенно отличаться от установленных КФГД предельных ставок вознаграждения.
Предельные ставки КФГД по депозитам в зависимости от их вида и срока представлены в таблице:
|
|
По депозитам без пополнения, %
|
По депозитам с пополнением, %
|
Июль
|
Август
|
Июль
|
Август
|
Несрочные депозиты
|
16,3
|
16,3
|
16,3
|
16,3
|
Срочные депозиты
|
3 месяца
|
17,3
|
17,3
|
16,8
|
16,8
|
6 месяцев
|
17,3
|
17,3
|
16,8
|
16,8
|
12 месяцев
|
14,8
|
14,8
|
14,5
|
14,5
|
24 месяца
|
10,7
|
10,7
|
10,5
|
10,5
|
Сберегательные депозиты
|
3 месяца
|
18,3
|
18,3
|
17,8
|
17,8
|
6 месяцев
|
18,3
|
18,3
|
17,8
|
17,8
|
12 месяцев
|
16,9
|
16,9
|
15,7
|
15,7
|
24 месяца
|
14,3
|
14,3
|
13,5
|
13,5