КФГД оставил без изменения предельные ставки вознаграждения по депозитам на август

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов оставил без изменения предельные ставки по всем видам депозитов в тенге на август 2023 года и сохранил их на уровне июльских значений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КФГД.



Вместе с тем, банки второго уровня самостоятельно принимают решения о размерах ставок вознаграждения по своим депозитным продуктам. В связи с чем банки, в зависимости от своих потребностей в ликвидности, а также в соответствии с внутренней оценкой финансовой и экономической ситуации, вправе устанавливать иные размеры по своим депозитным продуктам, которые могут существенно отличаться от установленных КФГД предельных ставок вознаграждения.

Предельные ставки КФГД по депозитам в зависимости от их вида и срока представлены в таблице: