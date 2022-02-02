КФГД объявил максимальные ставки по депозитам в тенге
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) утвердил максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на март 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Максимальные ставки по срочным депозитам на 12 месяцев увеличены на 0,3 п.п.
Максимальные ставки вознаграждения по срочным депозитам на 3, 6 и 24 месяцев и сберегательным депозитам на 24 месяца сохранены на уровне февральских значений ввиду высокой концентрации депозитов отдельных банков в данных сегментах.
Остались без изменений и максимальные ставки по несрочным депозитам, которые были ранее пересмотрены вслед за базовой ставкой 24 января 2022 года.
Ранее 11 января 2022 года в целях поддержания финансовой стабильности в стране были существенно повышены ставки по сберегательным вкладам на 3, 6 и 12 месяцев. Учитывая стабилизацию ситуации и, принимая во внимание сложившиеся на рынке средние значения ставок по таким видам депозитов, принято решение о постепенном снижении максимальных ставок вознаграждения по сберегательным вкладам на 3, 6 и 12 месяцев, начиная с марта 2022 года.
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