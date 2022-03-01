КФГД объявил максимальные ставки по депозитам в тенге на апрель 2022 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов утвердил максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на апрель 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФГД.

Максимальные ставки по депозитам в тенге сохранены на уровне мартовских значений.