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КФГД объявил максимальные ставки по депозитам в тенге на апрель 2022 года
1 Марта 2022 10:05
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов утвердил максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на апрель 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФГД.
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Максимальные ставки по депозитам в тенге сохранены на уровне мартовских значений.
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