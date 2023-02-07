КФГД напоминает о завершении срока приема заявлений на выплату компенсации по депозитам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прием заявлений на выплату компенсации (премии) в размере 10% по тенговым депозитам завершается 10 февраля 2023 года. До окончания сроков подачи заявлений осталось 5 дней, после 10 февраля прием заявок будет автоматически завершен, сообщили в Казахстанском фонде гарантирования депозитов, передает МИА «Казинформ».

По последним данным на 3 февраля 2023 года, банки приняли заявления от вкладчиков на выплату компенсации (премии) по депозитам на 306,2 млрд тенге. Это составляет 92,9% от потенциальной суммы компенсации.

«Призываем депозиторов, которые по тем или иным обстоятельствам не подали заявление, обратиться за единовременной премией от государства. Для этого вкладчику нужно обратиться в банк, где открыт депозит. Сделать это можно в отделении банков или онлайн через мобильные приложения до 10 февраля включительно. Банки начнут выплачивать премию после 23 февраля 2023 года. Хочу отметить, что компенсация будет начисляться сверх выплачиваемой банком процентной ставки вознаграждения по вкладу», - сказал заместитель председателя КФГД Алмаз Кудайбергенов.

Компенсацию начислят на минимальную сумму, которая находилась на депозите с 23 февраля 2022 года по 23 февраля 2023 года.

КФГД напоминает, что премию получат владельцы сберегательных, срочных, несрочных, образовательных накопительных вкладов и накоплений в системе жилищных строительных сбережений. Максимальная сумма, на которую может быть начислена 10%-ая компенсация, составляет 20 млн тенге в одном банке.

Более подробную информацию можно узнать в банках, где размещен депозит, либо направить свои вопросы на почту info@kdif.kz, в telegram-чат @kdif_ask или обратиться в call-центр КФГД по бесплатному номеру: 1460.