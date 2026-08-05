КФФ намерена внедрить единую футбольную философию во всех регионах Казахстана

По данным Казахстанской федерации футбола, в мероприятии приняли участие более 200 делегатов. Среди них — члены исполкома КФФ, руководители и тренеры профессиональных клубов, представители детско-юношеских академий, региональных футбольных ассоциаций, ветераны спорта, международные эксперты и представители СМИ.

Конференция состояла из трех тематических блоков, посвященных стратегическому развитию футбола, вопросам национальной идентичности и практической реализации новых подходов.

Открывая мероприятие, президент Казахстанской федерации футбола Марат Омаров отметил важность системных реформ и консолидации футбольного сообщества для дальнейшего развития отрасли.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Генеральный секретарь КФФ Скотт Манн подчеркнул необходимость выстраивания эффективной системы управления и единых стандартов работы, отметив, что именно такой подход позволит добиться устойчивых результатов.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Технический директор КФФ Геннадий Скуртул представил концепцию развития казахстанского футбола, рассказав о национальной игровой модели, принципах подготовки молодых футболистов и повышении квалификации тренерских кадров.

Особое внимание на конференции было уделено международному опыту. Перед участниками выступили эксперты FIFA и UEFA Стив Морроу и Аарон Бриггс, которые поделились практиками формирования футбольной идентичности, развития системы подготовки резерва и внедрения современных методик обучения.

Стив Морроу отметил, что главным итогом подобных встреч должно стать единство всех участников футбольной системы.

— Это очень важный посыл, и крайне важно, чтобы каждый, кто связан с КФФ — в какой бы роли он ни находился, — понял то, что услышал здесь сегодня. Чтобы все двигались в одном направлении и работали ради общей цели, — отметил спикер.

По его словам, именно единое понимание задач позволит эффективнее развивать казахстанский футбол.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Аарон Бриггс, в свою очередь, обратил внимание на национальные особенности, которые могут стать основой футбольной философии страны.

— Меня зацепили характеристики казахстанского народа — это единство, дух воина, о котором постоянно упоминали во время презентаций. Очень важно объединить всю страну, — добавил специалист.

Эксперт добавил, что такое единение необходимо для того, чтобы «у каждого было четкое понимание того, что требуется для игры за национальную сборную Казахстана».

Отдельная дискуссионная сессия была посвящена развитию национального футбола. В ней приняли участие известные казахстанские специалисты и ветераны спорта Руслан Балтиев, Самат Смаков, Вахид Масудов, Бегаим Киргизбаева и Нурбол Жумаскалиев. Участники обсудили вопросы воспитания молодых игроков, преемственности поколений, а также развития мужского и женского футбола.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

По итогам конференции участники приступили к обсуждению механизмов внедрения единых стандартов программы «Батыр жолы» во всех регионах страны.

Как отметили в Казахстанской федерации футбола, проведение конференции стало одним из этапов работы по внедрению единых подходов к развитию футбола и совершенствованию системы подготовки игроков в Казахстане.

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