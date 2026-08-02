Молодые звезды казахстанского футбола, за которыми стоит следить в TikTok

Казахстанский футбол переживает смену поколений: рядом с признанными лидерами все громче заявляют о себе молодые игроки, за карьерой которых следят тысячи болельщиков. Сегодня познакомиться с ними можно не только во время матчей и спортивных трансляций, но и на платформе TikTok, где футболисты делятся закулисьем тренировок, рассказывают о своей жизни вне поля и показывают то, что не заметно во время самих спортивных событий.

Баламырза Алиев: главный футбольный тиктокер страны

Баламырза Алиев совмещает профессиональную спортивную карьеру с ведением блога и развитием собственного бренда.

Футбольная карьера Алиева связана со структурой ФК «Тараз», позже перешел в столичный «Жеңіс». Игравший на позиции защитника футболист официально завершил профессиональную спортивную карьеру в начале 2024 года, полностью сфокусировавшись на медийной деятельности и бизнесе.

Тем не менее, он не оставил футбол, а поставил цель стать первым профессиональным футболистом-тиктокером Казахстана и успешно ее реализовал. На его аккаунте @aliev_53 уже около 500 тысяч подписчиков и более 15 миллионов лайков.

Алиев снимает ироничные скетчи о внутренней жизни команд, футбольные челленджи, показывает бэкстейдж тренировок и быт профессионального спортсмена. Контент пользуется огромной популярностью у юных футболистов.

Бывший футболист является амбассадором юношеского чемпионата Казахстана по футболу QJ League, основал и развивает свой любительский клуб FC Aliev53 и запустил собственный бренд спортивной одежды. Также он выступает организатором и участником медийных и блогерских турниров.

Темирлан Анарбеков: герой Лиги чемпионов и вирусных нарезок

Темирлан Анарбеков — один из самых перспективных молодых голкиперов страны, выступающий за алматинский «Кайрат» и национальную сборную Казахстана. Он пришел в секцию поздно — в 11 лет. Сначала планировал быть полевым игроком, но из-за нехватки кадров его поставили на ворота, что определило его судьбу.

Обладает отличными физическими данными, в частности, его рост — 191 см. Летом 2025 года 21-летний вратарь вписал свое имя в историю. Заменив травмированного основного голкипера, он стал главным героем ответного матча плей-офф Лиги чемпионов против шотландского «Селтика». В послематчевой серии пенальти Темирлан отразил три удара, сенсационно выведя «Кайрат» в общий этап ЛЧ. За этот перформанс он удостоился похвалы от УЕФА.

В отличие от Алиева, Анарбеков специально не развивает блог как юморист. Его популярность в TikTok — это результат вирусных фан-нарезок. Видео с его невероятными сейвами в Лиге чемпионов (включая матчи против топ-клубов вроде «Арсенала» и «Интера») и эмоциональные празднования собирают миллионы просмотров. Трансферная стоимость игрока за последнее время выросла на 100%. Он регулярно получает вызовы в сборную и считается будущим номером один в воротах сборной Казахстана.

Самый громкий трансфер Казахстанской Премьер-лиги

Дастан Сатпаев — главная молодая звезда казахстанского футбола. Воспитанник «Кайрата» в 17 лет стал игроком национальной сборной Казахстана и привлек внимание европейских клубов. В сезоне 2025-2026 нападающий дебютировал в Лиге чемпионов УЕФА и вошел в число самых молодых авторов голов в истории турнира.

В июне 2026 года Сатпаев попрощался с «Кайратом», за который выступал с детства, и готовится продолжить карьеру в лондонском «Челси», оформившем его трансфер за рекордную для Казахстанской Премьер-лиги сумму.

В TikTok футболист показывает путь молодого спортсмена к мечте о большом европейском футболе, делясь тренировками, матчами и закулисьем своей карьеры.

Официальный взгляд на казахстанский футбол

Следить за казахстанским футболом можно не только через аккаунты игроков. Узнать, чем живет национальная команда, помогает официальный TikTok сборной Казахстана — @kff.team. Здесь публикуют не только лучшие моменты матчей, но и показывают жизнь команды за пределами игрового поля: тренировки, подготовку к встречам, эмоции игроков и поддержку болельщиков.

Особое внимание уделяется атмосфере внутри коллектива и историям футболистов, которые помогают зрителям почувствовать себя частью команды. Благодаря сочетанию ярких игровых эпизодов и закулисного контента аккаунт стал важной площадкой для всех, кто следит за развитием казахстанского футбола и поддерживает национальную сборную.

Сегодня TikTok помогает болельщикам быть ближе к любимым спортсменам и следить за их успехами не только во время матчей. Благодаря платформе казахстанские футболисты могут напрямую общаться с аудиторией, показывать закулисье большого спорта и вдохновлять новое поколение игроков. А для поклонников футбола это возможность увидеть, как создается история отечественного спорта — от первых шагов молодых талантов до громких международных достижений.