Кейт Миддлтон преодолела «кризис болезни»

Источники, близкие к принцессе, сообщили Vanity Fair, что королевская особа, которая проходит курс профилактической химиотерапии, «преодолела кризис болезни» и чувствует себя намного лучше, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

42-летняя принцесса Уэльская остается вне поля зрения общественности с тех пор, как публично объявила о своем диагнозе рака в марте, поскольку проходит курс химиотерапии. Однако источники издания People сообщают, что Кейт недавно была замечена с семьёй и чувствует себя намного лучше.

Тем временем Букингемский дворец получил «десятки тысяч» добрых пожеланий для королевской особы в письмах и подарках, сообщает Daily Mail.

Еще недавно принц Уильям поделился положительной новостью о своей жене во время визита в больницу на островах Силли. «Могу я спросить, как поживает принцесса Кейт?» - сказала администратор больницы Трейси Смит в видео, опубликованном Sky News. «У нее все хорошо, спасибо», - ответил 41-летний принц Уэльский.

- У принцессы есть внутренняя сила, поддержка ее мужа и ее необыкновенной семьи, поэтому она может сосредоточиться на том, что важно, а именно на восстановлении сил, - сказала Эйлса Андерсон, бывшая пресс-секретарь королевы Елизаветы.

Самые близкие принцессы говорят, что они очень надеются, что, когда принцесса будет готова, то вернется более сильной, чем когда-либо.

Трое детей принцессы Кейт и принца Уильяма — принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи — в настоящее время находятся на школьных весенних каникулах до 3 июня. Королевская пара обычно отвлекается от своих королевских обязанностей во время каникул, чтобы провести время со своими детьми, но в этом году Кейт уже не показывается на публике, а Уильям отложил большинство прогулок до тех пор, пока Всеобщие выборы в Великобритании не состоятся 4 июля.