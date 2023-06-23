Кэшбэки, Kids go free, субсидии для бизнеса: что делают в Казахстане для поддержки внутреннего туризма

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В мобильной студии телеканала Jibek Joly министр культуры и спорта РК Асхат Оралов рассказал о проектах для развития внутреннего туризма, туристических кэшбэках и субсидиях для бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Раньше не было пятизвездочных отелей, а сейчас они есть не только в столице и Алматы, а в Мангистауской, Акмолинской областях, в Боровом. Это не может не радовать. На каждый спрос есть свое предложение. Сейчас есть такие актуальные направления, как глэмпинги и кемпинги. По итогам прошлого года 38 глэмпингов и кемпингов было построено в Казахстане. Во-первых, это в разы дешевле. Во-вторых, люди все больше хотят быть ближе к природе. Нет необходимости иной раз строить большие пятизвездочные отели. Когда я сам был в Акмолинской области, где проводили коллегию Министерства культуры и спорта по вопросам туризма вместе с представителями турбизнеса, то НПП «Атамекен» посетили маленькие глэмпинги и кемпинги, которые насчитывают 10-20 домиков. Очень уютно, компактно и удобно для семейного отдыха. Многие люди сейчас хотят ближе к природе, дышать свежим воздухом, рядом есть озера. Радует, что у нас идет развитие такого же туризма в Восточно-Казахстанской области и области Абай. В прошлом году в Балхаше провели инфраструктуру, решаются вопросы дорожного покрытия. Думаю, что это даст импульс развитию новых дестинаций», - сказал министр культуры и спорта Асхат Оралов.

Как отметил глава ведомства, семейный туризм - важный атрибут. В поддержку семейных ценностей, по инициативе министерства стартовал проект Kids go free.

«В прошлом году в первом пилотном проекте приняли участие более 800 семей. Был охват более 1600 детей. Перелет из одной локации в другую субсидировался государством. Условно говоря, с Карагандинской области в Мангистаускую, из ЗКО в Акмолинскую область. Семья приходит к туроператору, покупает путевку, а государство возмещает деньги на авиабилеты детей. Фактически, нагрузка на семейный бюджет сокращается в два раза. Обязательно нужно покупать турпакет для контроля и возможности мониторить, чтобы не допустить мошенничества и коррупционных рисков», - пояснил министр.

Еще одно разработанное для стимула отдыха по внутреннему туризму новшество - туристический кэшбэк.

«Эта инициатива озвучена на коллегии Министерства культуры и спорта по вопросам туризма. Сами туроператоры предложили разобрать туристический кэшбэк - от 5 до 20% возврата всего турпакета. Не важно семейный это туризм или нет. Мы бы хотели создать такую экосистему, чтобы туризм был круглогодичным. Летний сезон - пик туризма, а весна и осень в некоторых моментах «западает», - отметил Асхат Оралов.

По словам спикера, чтобы обеспечить туризм круглогодично, министерство разработало мотивационные пакеты.

«Одной из мер является то, что любому бизнесмену, который захочет построить глэмпинг, кемпинг или пятизвездочный отель, туристическую базу, государством будут субсидироваться до 10% от всех затрат согласно проектно-сметной документации. Более того, сейчас мы субсидируем маршрутные междугородние автобусы. В прошлом году мы поддержали два таких проекта, а в этом году мы получили заявку на 8 автобусов», - добавил глава ведомства.

Ранее сообщалось, что в Казахстане наблюдается значительный рост спроса на горнолыжные курорты. Также Асхат Оралов заявил, что по итогам прошлого года количество внутренних туристов в Казахстане достигло 8,5 млн человек.