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    Спрос на горнолыжные курорты растет в Казахстане

    19 Июня 2023, 20:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Наблюдается значительный рост спроса на горнолыжные курорты среди граждан. Об этом сообщил министр культуры и спорта РК Асхат Оралов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Этот факт указывает на высокий потенциал данного сегмента туризма. Средний горнолыжный турист тратит в 5 раз больше средств, чем пляжный турист, а их количество ежегодно увеличивается более чем на 30%», - сказал Асхат Оралов.

    Согласно анализу, по словам министра, спрос на горнолыжные курорты в Алматинской агломерации значительно превышает текущее предложение. Только Шымбулак в пиковые дни принимает 15 тысяч туристов при максимальной пропускной способности 6 тысяч человек.

    «В целом общая пропускная способность всех горнолыжных курортов региона составляет 10 тысяч лыжников в день, в то время как потенциальный спрос намного больше. В ближайшее время мы планируем определить новые точки роста, разработать и упаковать инвестиционные проекты», - добавил Асхат Оралов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Туризм
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