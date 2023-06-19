Спрос на горнолыжные курорты растет в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Наблюдается значительный рост спроса на горнолыжные курорты среди граждан. Об этом сообщил министр культуры и спорта РК Асхат Оралов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Этот факт указывает на высокий потенциал данного сегмента туризма. Средний горнолыжный турист тратит в 5 раз больше средств, чем пляжный турист, а их количество ежегодно увеличивается более чем на 30%», - сказал Асхат Оралов.

Согласно анализу, по словам министра, спрос на горнолыжные курорты в Алматинской агломерации значительно превышает текущее предложение. Только Шымбулак в пиковые дни принимает 15 тысяч туристов при максимальной пропускной способности 6 тысяч человек.

«В целом общая пропускная способность всех горнолыжных курортов региона составляет 10 тысяч лыжников в день, в то время как потенциальный спрос намного больше. В ближайшее время мы планируем определить новые точки роста, разработать и упаковать инвестиционные проекты», - добавил Асхат Оралов.