Кентау станет новой жемчужиной экологического туризма

КЕНТАУ. КАЗИНФОРМ - По поручению акима Туркестанской области Умирзака Шукеева, на территории туристического объекта Хантаги при Каратауском заповеднике города Кентау будут реализованы инвестиционные проекты, направленные на развитие экологического и активного туризма. Разработанные новые проекты предложат потенциальным инвесторам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

«На сегодняшний день определены земельные участки общей площадью 230 га, из них на 50 га планируется реализация туристических инвестиционных проектов. В свою очередь, - это придаст новый импульс инвестиционным возможностям города Кентау, а также позволит увеличить количество туристов и посетителей, и создать новые туристские маршруты», - говорится в сообщении.

Отметим, общая площадь Каратауского заповедника составляет 34 тысячи гектаров. Здесь произрастают и обитают растения и животные, занесенные в Красную книгу Казахстана. В этом году акимат города Кентау намерен обустроить 8 км дорог, ведущих в туристическую зону, а также построить велосипедную дорожку.