Кемпинг зоны для туристов начали устанавливать в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы установят шесть кемпинг зон для комфортного отдыха гостей и жителей города, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По данным акимата, на сегодня уже обустроена кемпинг-зона в «Березовой роще». Следующие пять зон отдыха для удобства туристов появятся в самых популярных локациях Большого и Малого Алматинского ущелий, включая Горельник, Ак Булак, Кызылсай, Казачка, поляна «Лунная». Каждая из них включает в себя столы со скамейками, беседки, площадки для палаток, площадки для палаток с навесом, качели алтыбакан в национальном стиле. Размер каждой кемпинг зоны составляет 30 на 20 метров.
За последние три года в прилегающих к городу Алматы горных ущельях наблюдается активный прирост среди туристов. Иле-Алатауский национальный парк на сегодня считается наиболее посещаемым местом в горах Заилийского Алатау.
Как отметили в акимате Алматы, безопасность и комфортный отдых в горах остается одной из значимых целей по развитию туризма.
«Призываем всех алматинцев соблюдать чистоту и беречь природу», - отметили в акимате Алматы.
Помимо этого, власти города ведут комплексную работы по обеспечению безопасности в горах, которая включает в себя горные хижины, контрольно-спасательные пункты и вертолетную площадку. В целях улучшения туристской инфраструктуры в горной местности оцифрованы более 1000 км горных пеших маршрутов, из которых порядка 663 км были благоустроены.
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