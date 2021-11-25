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Кемпинг зоны для туристов начали устанавливать в Алматы

25 Ноября 2021 09:48
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Кемпинг зоны для туристов начали устанавливать в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы установят шесть кемпинг зон для комфортного отдыха гостей и жителей города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным акимата, на сегодня уже обустроена кемпинг-зона в «Березовой роще». Следующие пять зон отдыха для удобства туристов появятся в самых популярных локациях Большого и Малого Алматинского ущелий, включая Горельник, Ак Булак, Кызылсай, Казачка, поляна «Лунная». Каждая из них включает в себя столы со скамейками, беседки, площадки для палаток, площадки для палаток с навесом, качели алтыбакан в национальном стиле. Размер каждой кемпинг зоны составляет 30 на 20 метров.

За последние три года в прилегающих к городу Алматы горных ущельях наблюдается активный прирост среди туристов. Иле-Алатауский национальный парк на сегодня считается наиболее посещаемым местом в горах Заилийского Алатау.

Как отметили в акимате Алматы, безопасность и комфортный отдых в горах остается одной из значимых целей по развитию туризма.

«Призываем всех алматинцев соблюдать чистоту и беречь природу», - отметили в акимате Алматы.

Помимо этого, власти города ведут комплексную работы по обеспечению безопасности в горах, которая включает в себя горные хижины, контрольно-спасательные пункты и вертолетную площадку. В целях улучшения туристской инфраструктуры в горной местности оцифрованы более 1000 км горных пеших маршрутов, из которых порядка 663 км были благоустроены.

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#Алматы   #Алматинская область   #Туризм  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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