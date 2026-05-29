«Келешек мектептері»: в Казахстане приступили к тестированию молодых педагогов

Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Министерства просвещения РК продолжает работу по отбору и профессиональному сопровождению молодых педагогов в рамках национального проекта «Келешек мектептері», передает Kazinform.

В этом году совместно с 19 педагогическими вузами из 18 регионов страны организовано диагностическое оценивание, направленное на определение уровня профессиональной подготовки будущих педагогов.

Заявки на участие в отборочном тестировании подали более 2 тысяч молодых специалистов со средним баллом GPA выше 3,33.

Первый этап тестирования прошел в Павлодарском педагогическом университете имени А. Маргулана, Актюбинском региональном университете имени К. Жубанова, Костанайском региональном университете имени А. Байтурсынулы и Кокшетауском университете имени А. Мырзахметова.



В ходе тестирования оцениваются предметные компетенции и социально-эмоциональные навыки участников. По итогам для каждого педагога будет сформирован профессиональный профиль, который поможет директорам школ оценить потенциал молодого специалиста, эффективно организовать его адаптацию и выстроить дальнейшую траекторию профессионального развития.





Результаты оценки будут размещены на платформе career.orleu.edu.kz. Это современная цифровая система, предназначенная для открытого и эффективного отбора молодых педагогов. Платформа доступна директорам «Келешек мектептері» и позволяет подбирать специалистов с учетом регионального запроса, предметного направления и уровня профессиональной подготовки кандидатов.

Как сообщалось ранее, в Казахстане в 2026 году около 60 тысяч педагогов пройдут обучение по программам, связанным с цифровой грамотностью и искусственным интеллектом.