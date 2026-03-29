«Келешек мектептері»: 180 кабинетов робототехники и 150 STEM-лабораторий открыты в РК

Министр просвещения Жулдыз Сулейменова провела встречу с директорами «Келешек мектептері», в ходе которой выслушала предложения и мнения руководителей и обсудила стратегию развития проекта. В рамках встречи особое внимание было уделено вопросам повышения качества образования и внедрения современных стандартов школьного менеджмента.

— Проект, реализуемый по прямому поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева, сегодня стал основой новой модели образования. Учреждения, которыми вы руководите, являются платформой новой модели качества образования, — сказала министр.

В своем выступлении Жулдыз Сулейменова подчеркнула, что в эпоху развития искусственного интеллекта и автоматизации миссия школы претерпевает значительные изменения. Повышение международной конкурентоспособности является одним из приоритетных направлений для менеджмента «Келешек мектептері».

В этой связи в дальнейшем выпускники школ должны подтверждать уровень подготовки не только по национальным экзаменам, но и по международным стандартам, таким как IELTS и SAT. Особое внимание будет уделено развитию академического английского языка, критического мышления и навыков аргументации.

Кроме того, в целях развития STEM и инженерных направлений действующие 180 кабинетов робототехники и 150 STEM-лабораторий должны стать полноценными площадками для практической и исследовательской деятельности учащихся.

Фото: Министерство просвещения

В целях развития читательской грамотности и функциональных навыков в «Келешек мектептері» планируется формирование культуры чтения. Жулдыз Сулейменова предложила внедрить в школах принцип «Одна книга в месяц». В рамках проекта во всех сетевых школах будет сформирован единый список из 12 книг для чтения и обсуждения. Это направление будет способствовать развитию у учащихся навыков ведения дебатов и коммуникации.

Также воспитательная работа в школах будет интегрирована с обучением игре на домбре, национальными видами спорта и профильными классами, что создаст условия для духовного и профессионального развития личности.

Напомним, в Казахстане в рамках национального проекта «Келешек мектептері» за 2024–2025 годы построено 217 школ нового формата, однако часть из них все еще не начала работу.