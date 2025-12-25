KEGOC подвел итоги Года рабочих профессий

Для компании, отвечающей за надежность энергоснабжения Казахстана и реализующей масштабные инфраструктурные проекты, кадровый вопрос имеет стратегическое значение. В KEGOC отмечают, что развитие отрасли, внедрение современных технологий и достижение стратегических задач компании невозможны без квалифицированных рабочих и инженерно-технических специалистов.

В течение года в компании реализовывался комплекс мероприятий, направленных на повышение престижа рабочих профессий, развитие системы обучения и наставничества, а также формирование долгосрочного кадрового резерва.

Фото: Kegok

Особое внимание в рамках Года рабочих профессий было уделено преемственности поколений и сохранению профессиональных традиций. Сегодня в KEGOC насчитывается 26 трудовых династий, представители которых на протяжении десятилетий работают в электроэнергетике. Их вклад связан не только с передачей практического опыта, но и с поддержанием стабильной эксплуатации магистральных сетей на протяжении многих лет. В компании подчеркивают, что именно такие трудовые традиции формируют устойчивость производственных процессов в системообразующих отраслях.

В 2025 году в KEGOC были подведены итоги конкурса «Трудовые династии энергетиков», который стал логичным продолжением системной работы с персоналом. Инициатива была направлена на признание вклада семей, для которых работа в энергетике стала частью профессиональной и семейной истории, и подчеркнула роль человека в обеспечении надежности Национальной электрической сети.

Фото: Kegok

Итоги Года рабочих профессий нашли отражение и в измеримых показателях. По словам председателя правления KEGOC Наби Айтжанова, уровень социальной стабильности персонала по итогам года достиг 88 процентов. В компании отмечают, что данный показатель рассматривается как подтверждение эффективности реализуемой кадровой политики, направленной на повышение вовлеченности сотрудников, сохранение кадрового потенциала и формирование устойчивой производственной среды. По этому показателю KEGOC продолжает удерживать лидирующие позиции среди крупных производственных компаний страны.

В KEGOC подчеркивают, что инвестиции в инфраструктуру и технологии должны сопровождаться инвестициями в людей. Развитие кадрового потенциала, поддержка рабочих профессий и уважение к профессиональному опыту рассматриваются как долгосрочные приоритеты компании, напрямую связанные с надежностью энергосистемы и социально-экономическим развитием Казахстана.