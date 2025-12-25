KEGOC подвел итоги Года рабочих профессий
АО «KEGOC», обеспечивающее функционирование Национальной электрической сети, подвело итоги Года рабочих профессий, сделав акцент на роли человеческого капитала как ключевого фактора устойчивого развития энергетической системы страны, передает агентство Kazinform.
Для компании, отвечающей за надежность энергоснабжения Казахстана и реализующей масштабные инфраструктурные проекты, кадровый вопрос имеет стратегическое значение. В KEGOC отмечают, что развитие отрасли, внедрение современных технологий и достижение стратегических задач компании невозможны без квалифицированных рабочих и инженерно-технических специалистов.
В течение года в компании реализовывался комплекс мероприятий, направленных на повышение престижа рабочих профессий, развитие системы обучения и наставничества, а также формирование долгосрочного кадрового резерва.
Особое внимание в рамках Года рабочих профессий было уделено преемственности поколений и сохранению профессиональных традиций. Сегодня в KEGOC насчитывается 26 трудовых династий, представители которых на протяжении десятилетий работают в электроэнергетике. Их вклад связан не только с передачей практического опыта, но и с поддержанием стабильной эксплуатации магистральных сетей на протяжении многих лет. В компании подчеркивают, что именно такие трудовые традиции формируют устойчивость производственных процессов в системообразующих отраслях.
В 2025 году в KEGOC были подведены итоги конкурса «Трудовые династии энергетиков», который стал логичным продолжением системной работы с персоналом. Инициатива была направлена на признание вклада семей, для которых работа в энергетике стала частью профессиональной и семейной истории, и подчеркнула роль человека в обеспечении надежности Национальной электрической сети.
Итоги Года рабочих профессий нашли отражение и в измеримых показателях. По словам председателя правления KEGOC Наби Айтжанова, уровень социальной стабильности персонала по итогам года достиг 88 процентов. В компании отмечают, что данный показатель рассматривается как подтверждение эффективности реализуемой кадровой политики, направленной на повышение вовлеченности сотрудников, сохранение кадрового потенциала и формирование устойчивой производственной среды. По этому показателю KEGOC продолжает удерживать лидирующие позиции среди крупных производственных компаний страны.
В KEGOC подчеркивают, что инвестиции в инфраструктуру и технологии должны сопровождаться инвестициями в людей. Развитие кадрового потенциала, поддержка рабочих профессий и уважение к профессиональному опыту рассматриваются как долгосрочные приоритеты компании, напрямую связанные с надежностью энергосистемы и социально-экономическим развитием Казахстана.