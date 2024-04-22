KEGOC предложил направить на выплату дивидендов 97% прибыли

Акционерам KEGOC предложили выплатить в виде дивидендов 97% от чистой прибыли за второе полугодие 2023 года. В случае принятия положительного решения на Общем собрании акционеров, дивиденд на одну простую акцию за второе полугодие 2023 года составит 79,5 тенге, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу KEGOC.

— В совокупности, по итогам 2023 года — это 97% от чистой прибыли в размере 42,1 млрд тенге или 157,24 тенге на одну простую акцию, — уточнили в пресс-службе компании.

В компании также добавили, что по итогам первого полугодия 2023 года KEGOC выплатило акционерам дивиденды в размере 77,74 тенге на одну простую акцию.

В соответствии с. 4 ст. 44 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» с материалами по повестке годового общего собрания акционеров АО «KEGOC» можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщали, что KEGOC успешно завершил подготовительные работы по прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок.

Выполнены ремонтные работы на 574 объектах национальной электрической сети на общую сумму порядка 2,5 млрд тенге, паспорт готовности к работе в ОЗП-2023–2024 годы получен. Таким образом, ремонтная кампания по подготовке электросетевых объектов «KEGOC» к прохождению осенне-зимнего периода успешно завершена на 100%.