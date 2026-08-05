KEGOC модернизировало цифровую платформу оптового и балансирующего рынков электроэнергии

KEGOC завершило масштабную модернизацию системы балансирующего рынка электрической энергии. Обновленная цифровая платформа объединила ключевые процессы оптового и балансирующего рынков и стала единым информационным пространством для основных участников электроэнергетической отрасли Казахстана, передает Kazinform.

Модернизация системы стала ответом на структурные изменения электроэнергетического рынка, инициированные Министерством энергетики Республики Казахстан и начавшиеся 1 июля 2023 года с внедрением института Единого закупщика и запуском балансирующего рынка в режиме реального времени. Новая модель потребовала принципиально иного уровня автоматизации, скорости обмена данными и точности расчетов между участниками рынка.

В результате KEGOC существенно обновило архитектуру системы, расширило ее функциональные возможности и автоматизировало основные бизнес-процессы оптового и балансирующего рынков.

Единая цифровая среда для рынка

Сегодня система обеспечивает взаимодействие более 500 субъектов оптового и балансирующего рынков. В ней зарегистрировано около 2 тыс. пользователей, порядка 1,5 тыс. из которых активно используют платформу в ежедневной работе.

Через систему участники подают заявки на покупку и продажу электрической энергии, формируют суточные графики производства и потребления, получают данные о фактических объемах поставки и потребления, почасовых дисбалансах и ценах.

Платформа также поддерживает работу ключевых институтов рынка, включая Единого закупщика, оператора централизованной торговли и Расчетный центр балансирующего рынка.

Таким образом, система формирует единый цифровой контур, в котором технологические и коммерческие процессы рынка связаны между собой и работают на основе согласованных данных.

Основа для прозрачных и точных расчетов

Одно из главных преимуществ обновленной системы заключается в комплексной автоматизации расчетов. Она обрабатывает заявки участников, сопоставляет плановые и фактические показатели, определяет почасовые дисбалансы и рассчитывает цены на оптовом и балансирующем рынках.

В системе применяется более 100 расчетных формул. Ежедневно она выполняет свыше 2 млн вычислительных операций, а по итогам расчетного периода их количество превышает 35 млн.

Автоматизация позволяет значительно сократить объем ручных операций, минимизировать влияние человеческого фактора и обеспечить единый подход к обработке информации. Для участников рынка это означает своевременный доступ к результатам расчетов, понятный порядок взаимодействия и повышение прозрачности проводимых операций.

Связь коммерческих и технологических процессов

Система интегрирована с основными технологическими платформами электроэнергетики, включая SCADA, WACS и автоматизированную систему коммерческого учета электроэнергии.

Благодаря этому данные о текущих режимах энергосистемы, производстве, потреблении и коммерческом учете используются в едином расчетном процессе. Такая взаимосвязь особенно важна для балансирующего рынка, где необходимо оперативно учитывать отклонения между плановыми и фактическими объемами электроэнергии.

Платформа обеспечивает планирование поставок с учетом режимов энергосистемы, поддерживает расчеты с производителями и создает информационную основу для балансирования производства и потребления в режиме реального времени.

Это повышает согласованность действий субъектов рынка и способствует более эффективному управлению электроэнергетической системой.

Современная технологическая основа

В ходе модернизации KEGOC перевело систему с монолитной на микросервисную архитектуру. Это повысило ее производительность, отказоустойчивость и масштабируемость.

Новая архитектура позволяет развивать отдельные компоненты системы независимо друг от друга, быстрее внедрять дополнительный функционал и обеспечивать стабильную работу при росте объемов данных и количества пользователей.

Круглосуточный доступ и техническая поддержка в режиме 24/7 особенно важны для электроэнергетического рынка, процессы которого не могут быть приостановлены и требуют непрерывного обмена информацией.

Инфраструктура современного энергорынка

Модернизированная система стала не просто инструментом проведения расчетов, а одной из ключевых цифровых инфраструктур электроэнергетического рынка Казахстана.

Она объединяет сотни участников, обеспечивает обработку значительных объемов данных и связывает технологические процессы энергосистемы с коммерческими механизмами рынка. Ее применение повышает точность и прозрачность расчетов, ускоряет обмен информацией и создает условия для дальнейшего развития конкурентной модели электроэнергетики.

По масштабу и функциональным возможностям система является уникальной разработкой для Центральной Азии. Ее модернизация стала важным шагом в цифровой трансформации отрасли и формировании современной технологической основы для устойчивой работы электроэнергетического рынка Казахстана.