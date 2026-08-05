KEGOC модернизировало цифровую платформу оптового и балансирующего рынков электроэнергии
KEGOC завершило масштабную модернизацию системы балансирующего рынка электрической энергии. Обновленная цифровая платформа объединила ключевые процессы оптового и балансирующего рынков и стала единым информационным пространством для основных участников электроэнергетической отрасли Казахстана, передает Kazinform.
Модернизация системы стала ответом на структурные изменения электроэнергетического рынка, инициированные Министерством энергетики Республики Казахстан и начавшиеся 1 июля 2023 года с внедрением института Единого закупщика и запуском балансирующего рынка в режиме реального времени. Новая модель потребовала принципиально иного уровня автоматизации, скорости обмена данными и точности расчетов между участниками рынка.
В результате KEGOC существенно обновило архитектуру системы, расширило ее функциональные возможности и автоматизировало основные бизнес-процессы оптового и балансирующего рынков.
Единая цифровая среда для рынка
Сегодня система обеспечивает взаимодействие более 500 субъектов оптового и балансирующего рынков. В ней зарегистрировано около 2 тыс. пользователей, порядка 1,5 тыс. из которых активно используют платформу в ежедневной работе.
Через систему участники подают заявки на покупку и продажу электрической энергии, формируют суточные графики производства и потребления, получают данные о фактических объемах поставки и потребления, почасовых дисбалансах и ценах.
Платформа также поддерживает работу ключевых институтов рынка, включая Единого закупщика, оператора централизованной торговли и Расчетный центр балансирующего рынка.
Таким образом, система формирует единый цифровой контур, в котором технологические и коммерческие процессы рынка связаны между собой и работают на основе согласованных данных.
Основа для прозрачных и точных расчетов
Одно из главных преимуществ обновленной системы заключается в комплексной автоматизации расчетов. Она обрабатывает заявки участников, сопоставляет плановые и фактические показатели, определяет почасовые дисбалансы и рассчитывает цены на оптовом и балансирующем рынках.
В системе применяется более 100 расчетных формул. Ежедневно она выполняет свыше 2 млн вычислительных операций, а по итогам расчетного периода их количество превышает 35 млн.
Автоматизация позволяет значительно сократить объем ручных операций, минимизировать влияние человеческого фактора и обеспечить единый подход к обработке информации. Для участников рынка это означает своевременный доступ к результатам расчетов, понятный порядок взаимодействия и повышение прозрачности проводимых операций.
Связь коммерческих и технологических процессов
Система интегрирована с основными технологическими платформами электроэнергетики, включая SCADA, WACS и автоматизированную систему коммерческого учета электроэнергии.
Благодаря этому данные о текущих режимах энергосистемы, производстве, потреблении и коммерческом учете используются в едином расчетном процессе. Такая взаимосвязь особенно важна для балансирующего рынка, где необходимо оперативно учитывать отклонения между плановыми и фактическими объемами электроэнергии.
Платформа обеспечивает планирование поставок с учетом режимов энергосистемы, поддерживает расчеты с производителями и создает информационную основу для балансирования производства и потребления в режиме реального времени.
Это повышает согласованность действий субъектов рынка и способствует более эффективному управлению электроэнергетической системой.
Современная технологическая основа
В ходе модернизации KEGOC перевело систему с монолитной на микросервисную архитектуру. Это повысило ее производительность, отказоустойчивость и масштабируемость.
Новая архитектура позволяет развивать отдельные компоненты системы независимо друг от друга, быстрее внедрять дополнительный функционал и обеспечивать стабильную работу при росте объемов данных и количества пользователей.
Круглосуточный доступ и техническая поддержка в режиме 24/7 особенно важны для электроэнергетического рынка, процессы которого не могут быть приостановлены и требуют непрерывного обмена информацией.
Инфраструктура современного энергорынка
Модернизированная система стала не просто инструментом проведения расчетов, а одной из ключевых цифровых инфраструктур электроэнергетического рынка Казахстана.
Она объединяет сотни участников, обеспечивает обработку значительных объемов данных и связывает технологические процессы энергосистемы с коммерческими механизмами рынка. Ее применение повышает точность и прозрачность расчетов, ускоряет обмен информацией и создает условия для дальнейшего развития конкурентной модели электроэнергетики.
По масштабу и функциональным возможностям система является уникальной разработкой для Центральной Азии. Ее модернизация стала важным шагом в цифровой трансформации отрасли и формировании современной технологической основы для устойчивой работы электроэнергетического рынка Казахстана.