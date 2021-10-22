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    21:50, 21 Октябрь 2021 | GMT +6

    Кебеже начала XX века стал двадцатитысячным экспонатом музея в Жезды

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    ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – В Музее истории горного и плавильного дела имени Макена Торегельдина в поселке Жезды зарегистрировали двадцатитысячный экспонат. Им стала кухонная утварь 30-х годов XX века – кебеже (сундук), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Этот предмет казахского быта был одним из самых необходимых для людей, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни. В нем хранили продукты, которые использовали в течение долгого времени. Размер изделия мог быть разным.

    Изготовил кебеже ремесленник Жанбосын Текқұлұлы. Наряду с предметами домашнего обихода мастер делал повозки, подковы и многое другое. Экспонат передал музею внук умельца Шахмардан Жанбосынов. Восстановил кебеже художник-реставратор, деятель культуры Ергазы Исатаев.

    Основа сундука сделана из дерева и украшена узорами из металла и кости. Ножки закреплены с помощью гвоздей, вырезанных из березы. Узоры искусно приклеены к очерченным контурам.

    Кроме того, музейная экспозиция под открытым небом пополнилась еще одной реконструкцией – кузницей. Подобную мастерскую часто можно было встретить в казахских селах в конце XIX – начале XX века. Здесь представлены аутентичный горн, наковальня и инструменты мастеров для изготовления орудий труда.


    Теги:
    Культура Карагандинская область История Казахстана
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