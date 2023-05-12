АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казводхоз проводит ревизию всех водохозяйственных объектов на предмет их состояния для дальнейшей подачи воды. Об этом заявила и.о. генерального директора РГП на ПХВ «Казводхоз» Асель Абильева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время на балансе «Казводхоз» имеется 5880 гидротехнических сооружений. 87 водохранилищ, гидроузлов, плотин входят в этот состав. На сегодняшний день водохранилища, гидроузлы находятся в неудовлетворительном состоянии. Необходима реконструкция, восстановление этих каналов для подачи питьевой, поливной воды. Также мы сейчас проводим ревизию всех водохозяйственных объектов на предмет их состояния для дальнейшей подачи воды», - сказала на брифинге и.о. главы Казводхоз Асель Абильева.

Спикер также подробно рассказала о развитии водохозяйственного комплекса. В частности, были даны поручения по увеличению орашаемых земель.

«Во исполнение данного поручения в целях снижения нагрузки на республиканский бюджет были приняты обязательства, займы от международных финансовых организаций - Европейского банка развития и Исламского банка развития - на восстановление ирегационных сетей 4 областей республики: Актюбинской, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской. Учитывая, что предварительные расчеты показали существенный рост тарифов в вышеуказанных регионах, было принято решение по объединению тарифных смет всех филиалов предприятий. Был утвержден единый тариф по группам потребителей, позволяющий осуществить возврат заемных средств за счет их дохода», - отметила Асель Абильева.

Также с 2024 года предприятие устанавливает новый тариф на подачу воды. На предприятии рассчитывают, что средний тариф на подачу воды составит 3,8 тенге за кубометр воды, а для сельхозпроизводителей – 1.8 тенге.