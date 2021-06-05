НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - РГП «Казводхоз» приступает к реализации 5-летнего Плана автоматизации оросительной сети. Об этом его представители сообщили в рамках онлайн-брифинга. Такая встреча с потенциальными поставщиками услуг в открытом формате проводится впервые, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«Казводхоз» планируется внедрить автоматизацию водоучета на 119-ти основных магистральных и межхозяйственных каналах с суммарным водозабором 6 км3 и общей протяженностью 2 830 км в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областях.

В этих целях для участия в брифинге были приглашены компании со всего Казахстана, желающие принять участие в конкурсе по разработке проектов автоматизации оросительных каналов предприятия. В итоге к онлайн-встрече присоединились 45 компаний.

В этом году запланировано проведение проектно-изыскательских работ на 23 каналах в 4-х областях. Так, будут проведены обследования в части геологии, гидрологии, геодезии и автоматизации. По итогам планируется разработка проектно-сметной документации для осуществления строительно-монтажных работ на каналах, включающих реконструкцию гидропостов, организацию фиксированного русла и установку на них автоматизированных средств учета воды.

Согласно 5-летнему плану РГП «Казводхоз», предполагается автоматизация магистральных каналов и их отводов, не включая внутрихозяйственные каналы, по причине их технического состояния, низкого водозабора и большой географической распределенности. Но возможна выборочная автоматизация крупных и значимых внутрихозяйственных каналов.

«В прошлом году мы провели автоматизацию первого межхозяйственного канала К-19 протяженностью около 12 км в Мактааральском районе Туркестанской области. Там работает 2 сельхозкооператива, которые объединяют в себе 328 фермеров. Площадь орошения - более 3,6 тысяч га, это около 24 млн кубометров воды. Большая часть оросительных каналов в республике проходит в сельской местности вдоль аулов», - отметил управляющий директор РГП «Казводхоз» Тастан Наримбаев.

По его словам, задача предприятия в этом году - разработать ПСД по 23-м каналам и приступить к строительно-монтажным работам по 9-ти каналам в 4-х областях общей протяженностью 157 км.

«Перед автоматизацией мы должны техническое состояние наших каналов довести до необходимого уровня, реконструировать гидропосты (точки учёта воды). В 2022 году нам важно приступить уже к строительно-монтажным работам, а также к подготовке ПСД по следующим каналам, согласно плану, на 2023-2024 гг. По 9-ти каналам 2021 года количество точек автоматизации, то есть датчиков, составит не менее 42-х, по каналам в 2022 г. - не менее 107-ми», - сообщил Тастан Наримбаев.

К примеру, от одного из стратегически важных в стране Шардаринского водохранилища берет воду Кызылкумский магистральный канал (КМК) в Туркестанской области. Ещё один важный межхозяйственный канал К-19 проходит в Мактааральском районе - крупном сельскохозяйственном кластере республики. Крупнейшим каналом на юге Казахстана является и магистральный канал «Достык».

Конкурс среди исполнителей проектов автоматизации каналов РГП «Казводхоз» будет проводиться на портале государственных закупок goszakup.kz.