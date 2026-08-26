Иран направит в банки $500 млн наличной валюты для стабилизации рынка

Центральный банк Ирана сообщил, что 25 августа начнет первый этап поставки в банковскую сеть наличной иностранной валюты на сумму $500 млн. Мера направлена на стабилизацию валютного рынка, увеличение предложения долларов и удовлетворение спроса на фоне колебаний курса, передает агентство Kazinform со ссылкой на Анадолу .

Согласно этой информации, на данном этапе банкноты будут распределяться среди банков-заявителей для последующего предоставления клиентам через выбранные филиалы и обменные пункты.

Центробанк Ирана отметил, что, осуществляя на первом этапе поставку банкнот на сумму 500 миллионов долларов в банковскую сеть, он продолжит укреплять предложение и удовлетворять реальный рыночный спрос через официальные каналы.

В Иране в связи с новой политикой экономического давления со стороны США курс доллара США 24 августа впервые превысил отметку в 2 миллиона риалов по отношению к национальной валюте.

Ранее сообщалось, что США объявили кампанию «Экономический изгой» против Ирана и его партнеров.