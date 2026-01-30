Казводхоз и Казгидромет прокомментировали информацию о сбросе воды в Урал

До этого времени в реку Урал осуществлялся сброс воды в объеме 60 кубических метров в секунду.

В социальных сетях появилась информация о том, что сброс 90 кубических метров воды в секунду в январе является беспрецедентным и якобы не наблюдался на протяжении последних 40 лет.

— Причиной увеличения сброса стало то, что объём снежных запасов в бассейне реки Урал превышает норму на 180-220 процентов. Кроме того, прогнозируется, что в марте температура воздуха может повыситься до 7-8 градусов тепла. В связи с этим существует вероятность подтопления прибрежных территорий в районах Орска, Оренбурга, Соль-Илецка и Кувандыка, — говорится в распространённых сообщениях.

В ответ на запрос агентства Kazinform исполняющий обязанности директора Западно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» Рауан Хусаинов сообщил, что, согласно информации Нижне-Волжского бассейнового водного управления, а также отдела водных ресурсов по Оренбургской области, предварительный прогноз ожидается в начале февраля. До этого времени будет сохраняться действующий режим работы водохранилища.

Директор Западно-Казахстанского филиала РГП «Казгидромет» Тлеген Шапанов, комментируя ситуацию, отметил, что по данному вопросу поддерживается постоянная связь с российскими коллегами. По их информации, в соседней Оренбургской области ситуация остаётся стабильной.