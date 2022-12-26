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КазТрансГаз Аймак запустил единый контактный центр

26 Декабря 2022, 16:12
КазТрансГаз Аймак запустил единый контактный центр

Единый контактный центр (ЕКЦ) позволит газоснабжающей компании обрабатывать заявки потребителей быстрее. В том числе за счет снижения нагрузки на операторов АО «КазТрансГаз Аймак».

Связаться с ЕКЦ можно через единый номер колл-центра: 8-800-004-01-01, а также через мессенджеры – WhatsApp и Telegram - 8-777-121-26-26.

Созданный центр будет обеспечивать оперативное реагирование на вопросы в процессе обслуживания абонента и повысит эффективность обработки поступающей информации. Помимо этого, использование автоматической системы интерактивного взаимодействия (IVR) позволит экономить время и оперативно взаимодействовать с другими отделами компании.

В рамках работы контактного центра будет проводиться информирование клиентов по интересующим вопросам, а также обработка сообщений о проблемах клиентов с последующей регистрацией заявки на ремонт.

Также на сайте компании функционирует модуль «Личный кабинет потребителя».

В личном кабинете пользователь может подать заявку и получить технические условия на газификацию онлайн, без посещения отделения АО «КазТрансГаз Аймак». Кроме того, абонент получает оповещения об успешно/неуспешно поданной заявке, может воспользоваться калькулятором газификации, ознакомиться со статусом поверки прибора учета, договора ВДГО (внутридомовое газовое оборудование), просмотреть историю потребления, платежей и начислений.


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