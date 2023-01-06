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«КазТрансГаз Аймак»: Технические условия для газификации выдаются бесплатно и онлайн

6 Января 2023, 13:50
«КазТрансГаз Аймак»: Технические условия для газификации выдаются бесплатно и онлайн

АО «КазТрансГаз Аймак» упростил получение Технических условий (ТУ) для газификации в рамках улучшения работы по подключению населения к газу.

Для газификации дома, в первую очередь, надо получить Технические условия. Теперь это просто!

Заявку на получение Технических условий (ТУ) теперь можно подать онлайн – в личном кабинете потребителя на сайте АО «КазТрансГаз Аймак» – www.ktga.kz,а также по адресам расположения производственных филиалов АО «КазТрансГаз Аймак» в регионах. После обработки заявки готовое техническое условие можно будет скачать по ссылке, полученной в виде SMS.

В соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях»выдача технических условий АО «КазТрансГаз Аймак» осуществляется на безвозмездной основе (бесплатно) .

В случае требования оплаты за выдачу Технических условий, а также иных фактов противоправных и коррупционных действий сотрудников АО «КазТрансГаз Аймак» настоятельно просим сообщать об этом в единый контактный центр АО «КазТрансГаз Аймак» по номеру 5169 или через мессенджеры Whatsapp/Telegram по номеру +7 777 121 26 26. (Звонок на территории Республики Казахстан бесплатный).


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