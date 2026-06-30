Казпочта и Минфин проработают механизмы финансирования универсальных почтовых услуг

На площадке Проектного офиса внедрения Налогового кодекса обсудили вопросы совершенствования условий деятельности Казпочты, передает Kazinform со ссылкой на primeminister.kz.

Под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина состоялось заседание Проектного офиса внедрения нового Налогового кодекса. Одним из вопросов повестки стали отдельные аспекты налогового регулирования деятельности национального оператора почтовой связи – АО «Казпочта».

В ходе заседания представители компании проинформировали участников о практических вопросах применения отдельных положений налогового законодательства и их влиянии на финансовую деятельность предприятия. Также были рассмотрены предложения, направленные на дальнейшее совершенствование действующих механизмов регулирования.

Отдельное внимание участники заседания уделили вопросам обеспечения устойчивого выполнения Казпочтой социально значимых функций и оказания универсальных почтовых услуг населению.

По итогам обсуждения АО «Казпочта» совместно с Министерством финансов поручено проработать вопрос совершенствования механизмов финансирования универсальных почтовых услуг при формировании проекта республиканского бюджета на 2027.

Ранее сообщалось о том, что новый пакет налоговых поправок в Казахстане подготовят к концу августа.