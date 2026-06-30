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    Казпочта и Минфин проработают механизмы финансирования универсальных почтовых услуг

    На площадке Проектного офиса внедрения Налогового кодекса обсудили вопросы совершенствования условий деятельности Казпочты, передает Kazinform со ссылкой на primeminister.kz.

    На площадке Проектного офиса внедрения Налогового кодекса обсудили вопросы совершенствования условий деятельности Казпочты
    Фото: primeminister.kz.

    Под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина состоялось заседание Проектного офиса внедрения нового Налогового кодекса. Одним из вопросов повестки стали отдельные аспекты налогового регулирования деятельности национального оператора почтовой связи – АО «Казпочта».

    В ходе заседания представители компании проинформировали участников о практических вопросах применения отдельных положений налогового законодательства и их влиянии на финансовую деятельность предприятия. Также были рассмотрены предложения, направленные на дальнейшее совершенствование действующих механизмов регулирования.

    Отдельное внимание участники заседания уделили вопросам обеспечения устойчивого выполнения Казпочтой социально значимых функций и оказания универсальных почтовых услуг населению.

    По итогам обсуждения АО «Казпочта» совместно с Министерством финансов поручено проработать вопрос совершенствования механизмов финансирования универсальных почтовых услуг при формировании проекта республиканского бюджета на 2027.

    Ранее сообщалось о том, что новый пакет налоговых поправок в Казахстане подготовят к концу августа.

    Серик Жумангарин Правительство РК Налоговый кодекс Казпочта
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор