Новый пакет налоговых поправок в Казахстане подготовят к концу августа

Первый вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин сообщил, что министерство готовит новый пакет поправок в Налоговый кодекс, который планируется внести в Парламент уже в сентябре, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Азамата Амрина, сейчас работа над изменениями продолжается в рамках проектного офиса, где уже рассмотрено около 86 вопросов.

— Законотворческая работа идет. У нас порядка 86 вопросов рассмотрели на проектном офисе. Безусловно, значительная часть из них пойдет в виде изменений и дополнений в законодательство, — сказал Азамат Амрин в кулуарах Сената.

Он отметил, что одним из предлагаемых новшеств станет изменение порядка предоставления налоговых вычетов для лиц с инвалидностью при изменении группы инвалидности в течение года.

По словам вице-министра, на практике возникли ситуации, когда граждане переходят с первой или второй группы инвалидности на третью либо наоборот, что вызывает вопросы о размере применяемого налогового вычета.

— Мы хотим поправить норму таким образом, чтобы в случае изменения группы инвалидности в течение года сохранялся наиболее выгодный для человека вычет. Если у него был более высокий вычет, он будет действовать до конца года, — пояснил он.

При этом Амрин подчеркнул, что пересматривать параметры НДС министерство не планирует.

— НДС менять мы не собираемся. Но пока рано говорить обо всех поправках. Когда законопроект будет готов, мы представим его подробно, — отметил первый вице-министр.

По его словам, работа над документом должна завершиться к концу августа, после чего в сентябре законопроект будет внесен в Мажилис для рассмотрения.

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