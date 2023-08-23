КазМунайГаз за первое полугодие 2023 года выручил $8,7 миллиарда

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – АО «КазМунайГаз» за первое полугодие 2023 года выручило 8,7 миллиарда долларов США. Об этом сообщила заместитель председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» Диана Арысова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе Дня эмитента АО НК «КазМунайГаз» представило операционные и финансовые результаты своей деятельности за первое полугодие 2023 года.

«Акционерами нашей компании являются АО «Самрук-Казына» с долей участия 87,42%, Национальный банк РК с долей участия 9, 58%. И 3% наших акций в настоящее время находятся в свободном обращении на фондовых рынках. На сегодняшний день размер активов нашей компании составляет 37 миллиардов долларов США. Выручка за первое полугодие 2023 года составила 8,7 миллиарда долларов США. EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization – прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) компании составила 2,5 миллиарда долларов США. За первое полугодие 2023 года компания добыла 11,9 миллиона тонн нефти и газоконденсата, транспортировала 39 миллионов тонн, переработала 10 миллионов тонн», – сказала Д. Арысова.

Спикер напомнила, что АО «КазМунайГаз» в 2022 году разместило свои акции на казахстанских фондовых биржах, после чего компания получила статус публичной компании. С момента размещения стоимость акций показывает положительную динамику, цена растет. Это является показателем высокого доверия со стороны акционеров. Менеджмент компании прикладывает все усилия для обеспечения долгосрочного и устойчивого роста нашей компании, увеличения акционерной стоимости и выполняет обязательств перед всеми заинтересованными сторонами.

Д. Арысова отметила, что по результатам 2022 года компания выплатила рекордный размер дивидендов своим акционерам в сумме 300 миллиардов тенге, что, приблизительно, равняется 667 миллионам долларов США. Это на 50% выше прошлогоднего уровня дивидендов.

Также Д. Арысова рассказала о новом активе «КазМунайГаз» в сегменте переработки нефти – заводе «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.». Доля участия «КазМунайГаз» в этом предприятии составляет 49,5%. Завод был запущен в прошлом году в Атырауской области и является самым крупным в регионе по производству полипропилена. Ведется работа по выводу завода на проектную мощность.