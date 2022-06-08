8 Июня 2022 14:42

«КазМунайГаз» и «Шеврон» намерены содействовать достижению углеродной нейтральности Казахстана к 2060 году

Меморандум, в рамках которого стороны обязуются изучать потенциальные возможности для реализации совместных проектов по достижению углеродной нейтральности, был подписан в преддверии 34-го Пленарного заседания Совета иностранных инвесторов.

Как сообщили в пресс-службе АО НК «КазМунайГаз», нацкомпания и корпорация «Шеврон» через свой филиал «Шеврон Мунайгаз Инк.» объявили о подписании меморандума о взаимопонимании для изучения потенциальных проектов в области снижения выбросов углерода в Казахстане.

Меморандум подписали председатель правления КМГ Магзум Мирзагалиев и управляющий директор Евразийского подразделения «Шеврон» Дерек Магнесс в рамках официальной встречи накануне 34-го Пленарного заседания Совета иностранных инвесторов в Нур-Султане с участием исполнительного вице-президента по разведке и добыче компании «Шеврон» Джея Джонсона.

Стороны планируют изучить потенциальные возможности для реализации совместных проектов в области улавливания, утилизации и хранения углерода (CCUS), использования низкоуглеродного водорода, управления выбросами и утечками метана, повышения энергоэффективности и внедрения механизмов внутреннего углеродного ценообразования.

«На Саммите ООН по климатическим амбициям Президент страны Касым-Жомарт Токаев сделал заявление о намерении Казахстана достичь углеродной нейтральности к 2060 году. «КазМунайГаз» со своей стороны поставил перед собой цель по снижению углеродного следа на 15% к 2031 году от уровня 2019 года и в дальнейшем намерены принимать усилия в соответствии с целями Парижского соглашения и разрабатываемой Стратегии Казахстана по достижению углеродной нейтральности. Однако декарбонизация является новым для нас направлением и мы надеемся, что экспертиза Шеврона, имеющего обширный опыт внедрения низкоуглеродных технологий и практик в нефтегазовой отрасли, будет способствовать повышению нашего потенциала и приведет к совместной реализации новых проектов в области энергетического перехода», – рассказал о важности совместной работы в данном направлении глава КМГ Магзум Мирзагалиев.

В то же время, как подчеркнул Дерек Магнесс, «Шеврон» гордится тем, что уже почти три десятилетия является инвестором в Казахстане и проектами, которые уже осуществлены в партнерстве с «КазМунайГазом».

«Меморандум с «КазМунайГаз» знаменует собой новую главу в стремлениях нашей компании в поддержке развития энергетической отрасли Казахстана. Мы твердо убеждены в том, что мы можем сыграть важную роль в энергетическом переходе страны и достижении целей Казахстана по сокращению выбросов углерода. Благодаря нашему сотрудничеству с КМГ мы надеемся внести вклад в обеспечение доступной, надежной и чистой энергии и поддержать отрасли и клиентов, которые используют нашу продукцию в достижении целей по снижению выбросов», – уверен г-н Магнесс.

Президент подразделения «Chevron New Energies», основанного в 2021 году для работы над проектами в области улавливания, утилизации и хранения углерода (CCUS), использования низкоуглеродного водорода, возобновляемых видов топлива, оффсетами и другими новыми областями углерода Джефф Густавсон считает, что будущее за низкоуглеродной энергетикой и для достижения глобальных целей по снижению выбросов в рамках Парижского соглашения необходимо сотрудничество и партнерство.

«Мы высоко ценим эту возможность изучить потенциальные проекты в области низкоуглеродного развития с «КазМунайГаз» и внести вклад в энергетический переход Казахстана», - подчеркнул он.

Как сообщает пресс-служба КМГ, сотрудничество между «КазМунайГаз» и «Шеврон» является частью усилий обеих компаний по поддержке целей Казахстана для достижения углеродной нейтральности к 2060 году.