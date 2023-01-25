«КазМунайГаз» и ENI договорились построить гибридную электростанцию в Мангистауской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Правления АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) Магзум Мирзагалиев провел 25 января в Астане встречу с делегацией итальянской нефтегазовой компании Eni S.p.A. (ENI) во главе с директором по разведке и добыче подразделения природных ресурсов компании Лукой Виньяти, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацкомпании.

Обсудив широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, КМГ и ENI принципиально договорились о совместной реализации проекта строительства в Мангистауской области гибридной электростанции, работающей на возобновляемых источниках энергии (ветер+солнце) и газе (в качестве маневренной мощности с целью стабилизации энергоснабжения и экономии ресурсов газа) мощностью 120 МВт.

«Данный проект является результатом продуктивной совместной работы наших компаний и служит реализации стратегической задачи Главы нашего государства по развитию «зеленых» проектов. Помимо укрепления энергетической безопасности региона его важными дивидендами послужат приток инвестиций и создание новых рабочих мест», - отметил в своем выступлении Магзум Мирзагалиев.

Также в ходе переговоров было отмечено, что производство и поставки электроэнергии на целевые объекты (в частности, рассматриваются объекты «Озенмунайгаза» и Казахского газоперерабатывающего завода) позволят исключить риски аварийных остановок на производстве из-за частых перебоев с электроснабжением.

Срок реализации проекта – 2023-2025 гг. (блок солнечной генерации запланирован к вводу в 2024 году, а ветровой и газовой – в 2025 году), предполагаемый бюджет порядка 300 млн долларов США.

Договоренность по строительству гибридной электростанции является продолжением работы КМГ и ENI в рамках подписанного в июле 2021 года Меморандума о сотрудничестве в разработке проектов энергетического перехода для производства и реализации электроэнергии.

Фото: www.kmg.kz