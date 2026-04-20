    11:30, 20 Апрель 2026 | GMT +5

    КазМунайГаз готовит масштабную геологоразведку до 2030 года

    В АО НК «КазМунайГаз» прошло расширенное геолого-техническое совещание по программе геологоразведочных работ на период 2026–2030 годов, реализуемой в рамках поручений Главы государства, сообщает Kazinform.

    а
    Фото: АО НК «КазМунайГаз»

    В обсуждении планов по восполнению ресурсной базы приняли участие руководство компании, ведущие эксперты и заслуженные деятели нефтегазовой отрасли страны - Узакбай Карабалин, Герой Жолтаев, Базар Ескожа, Хайырлы Абилхасимов.

    а
    По результатам проведенных региональных исследований и анализа большого массива исторических геолого-геофизических данных КМГ сформировал портфель из 23 проектов на разной стадии зрелости с суммарным геологическим ресурсным потенциалом до 65 млрд тонн условного топлива.

    В рамках программы по указанным проектам планируется проведение 2D сейсморазведки в объеме 6250 км и 3D сейсморазведки на 2540 кв. км, геохимической съемки в объеме 22 тыс. точек, бурения 26 разведочных скважин, а также масштабной региональной 2D сейсморазведки в объеме 60 тыс. км для изучения подсолевых отложений Прикаспийского бассейна.

    а
    Участники встречи подчеркнули, что переход к поиску на новых территориях и больших глубинах – это объективно необходимый и вынужденный этап развития геологоразведки страны. На фоне естественного истощения «зрелых» месторождений реализация масштабных геологоразведочных работ является актуальной для обеспечения энергетической стабильности нашей республики.

    а
    Эксперты озвучили свои рекомендации по планируемым работам, в частности, расположению проектируемой сейсморазведки, подходам в обработке и интерпретации сейсмических данных, в том числе с применением искусственного интеллекта, а также методам бурения и испытаний сложных глубоких скважин.

    В целом, планы геологоразведки КМГ поддержаны экспертами и ветеранами нефтегазового сектора, которые подчеркнули важность сочетания отраслевого опыта и передовых технологических решений в этом направлении.

    Гульжан Тасмаганбетова
