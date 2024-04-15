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    18:00, 14 Апрель 2024 | GMT +6

    Казкосмос объявил о готовности сотрудничать с частными инвесторами

    Казкосмос объявил о готовности сотрудничать с частными инвесторами
    Фото: gharysh.kz

    В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности сообщили об открытости «Казкосмоса» к предложениям от частных спонсоров, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    — Вместе с тем, появляются множество частных инициатив, к примеру, полет на МКС японского туриста Юсаку Маэдзава и его помощника Ёдзо Хирано. В этой связи при поступлении предложений от частных спонсоров Казкосмос будет всесторонне способствовать и помогать таким инициативам, — сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.

    Ранее сообщалось, что в МЦРИАП обсуждают условия отправки казахстанского космонавта в открытый космос. 

    Также говорилось о том, что Казахстан и Россия обсуждают возможность полета казахстанского космонавта.  

    Теги:
    Казахстан Инвестиции МЦРИАП Освоение космоса Космос
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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