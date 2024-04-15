Казкосмос объявил о готовности сотрудничать с частными инвесторами

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности сообщили об открытости «Казкосмоса» к предложениям от частных спонсоров, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Вместе с тем, появляются множество частных инициатив, к примеру, полет на МКС японского туриста Юсаку Маэдзава и его помощника Ёдзо Хирано. В этой связи при поступлении предложений от частных спонсоров Казкосмос будет всесторонне способствовать и помогать таким инициативам, — сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.

Ранее сообщалось, что в МЦРИАП обсуждают условия отправки казахстанского космонавта в открытый космос.



Также говорилось о том, что Казахстан и Россия обсуждают возможность полета казахстанского космонавта.