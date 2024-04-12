Условия отправки казахстанского космонавта в космос обсуждают в Минцифры
В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК сообщили о проводимой работе по отправке казахстанского космонавта в открытый космос, передает корреспондент агентства Kazinform.
— В настоящее время проект шестой программы научных исследований и экспериментов Казахстана находится на стадии обсуждения и рассмотрения совместно с разработчиками. Каждый проект данной программы рассматривается на предмет актуальности, новизны и реализуемости (есть ли на МКС в наличии соответствующее оборудование), — сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.
Однако, рассказать о своих проектах в рамках данной программы в ведомстве пока не могут.
— В этой связи говорить о количестве и содержании проектов данной программы считаем преждевременным. На сегодняшний день нами направлены запросы космическим ведомствам, включая и Госкорпорацию «Роскосмос», которая сообщила об основных условиях отправки космонавта. Данные условия нами обсуждаются, но конкретные решения по отправке космонавта еще не приняты, — говорится в ответе.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Казахстан и Россия обсуждают возможность полета казахстанского космонавта.