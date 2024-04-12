Условия отправки казахстанского космонавта в космос обсуждают в Минцифры

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК сообщили о проводимой работе по отправке казахстанского космонавта в открытый космос, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В настоящее время проект шестой программы научных исследований и экспериментов Казахстана находится на стадии обсуждения и рассмотрения совместно с разработчиками. Каждый проект данной программы рассматривается на предмет актуальности, новизны и реализуемости (есть ли на МКС в наличии соответствующее оборудование), — сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.

Однако, рассказать о своих проектах в рамках данной программы в ведомстве пока не могут.