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    18:14, 11 Апрель 2024 | GMT +6

    Условия отправки казахстанского космонавта в космос обсуждают в Минцифры

    Роскосмос
    Фото: Роскосмос

    В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК сообщили о проводимой работе по отправке казахстанского космонавта в открытый космос, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — В настоящее время проект шестой программы научных исследований и экспериментов Казахстана находится на стадии обсуждения и рассмотрения совместно с разработчиками. Каждый проект данной программы рассматривается на предмет актуальности, новизны и реализуемости (есть ли на МКС в наличии соответствующее оборудование), — сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.

    Однако, рассказать о своих проектах в рамках данной программы в ведомстве пока не могут.

    — В этой связи говорить о количестве и содержании проектов данной программы считаем преждевременным. На сегодняшний день нами направлены запросы космическим ведомствам, включая и Госкорпорацию «Роскосмос», которая сообщила об основных условиях отправки космонавта. Данные условия нами обсуждаются, но конкретные решения по отправке космонавта еще не приняты, — говорится в ответе. 

    Напомним, ранее сообщалось о том, что Казахстан и Россия обсуждают возможность полета казахстанского космонавта. 

    Теги:
    Байконур Освоение космоса Международные отношения Россия Космос
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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