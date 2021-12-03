«Казинформ» занял первое место на республиканском конкурсе «Шанырак»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» стало победителем республиканского конкурса «Шанырак» Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Для начала поздравляю всех вас с наступающим Днем Независимости РК. За эти годы страна добилась значительных успехов. Все это благодаря дальновидной политике Елбасы Нурсултана Назарбаева и единства народа», - отметил заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Марат Азильханов.
На мероприятии присутствовали депутаты Сената Парламента РК, почетные гости Ассамблеи.
Основная цель организованного конкурса – пропаганда и популяризация через работу СМИ укрепления мира, единства и общественного согласия в стране.
Третье место на конкурсе разделили Виталий Несипбаев, Назерке Муса и Михаил Те.
Второе место заняли Алевтина Мадиярова и Надежда Палинка.
Первое место - у МИА «Казинформ» и АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан».
Гран-при конкурса завоевало АО «Агентство «Хабар»».
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