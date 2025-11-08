Kazinform получил специальный приз национальной премии «ҮРКЕР-2025»

В этом году на соискание премии поступило более 400 заявок.

Из 44 номинантов победителями Национальной премии «ҮРКЕР-2025» стали:

Лучшее интервью года:

Бауыржан Карипов –информационное агентство Qaz365.kz

Лучший репортаж года:

Иван Сухоруков — сайт Tengrinews.kz

Лучший материал на социальную тему:

Тамара Вааль — сайт Vlast.kz

Лучшее журналистское расследование года:

Ергали Майра — газета «Атырау»

Лучший аналитический материал года:

Илья Пащенко — газета «Казахстанская правда»

Лучший проект на радиостанции:

«Нысана» — радио «Шалқар»

Лучшая фотография года:

Игорь Бургандинов — газета «Казахстанская правда»

Лучший новостной портал года:

Портал Adyrna

Лучшее региональное СМИ года:

газета «Астана ақшамы»

Лучший подкаст года:

Qstar group

Лучший YouTube канал года:

Эксперты KZ

Специальные призы национальной премии «Үркер — 2025» получили и Международное информационное агентство Kazinform — в честь 105-летия,

республиканская газета «Казахстанская правда» — в честь 105-летия, интернет-издание Zakon.kz — в рамках Года рабочих профессий.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

Специальный приз престижной премии для Kazinform был вручен управляющему директору агентства Нагашыбеку Алдану.

– Kazinform — первое информационное агентство Казахстана с международным статусом. Мы вещаем на пяти языках — казахском, русском, английском, узбекском и китайском. Кроме того, публикуем материалы на төте-жазу (на арабской вязи) для наших соотечественников за рубежом. В этом году мы отмечаем 105-летний юбилей, выпустили книгу об агентстве. Премия «Үркер» — это высокая оценка нашего труда, знак доверия и поддержки со стороны государства, — сказал управляющий директор Kazinform.

Стоит отметить, что с 2017 года на соискание Национальной премии «ҮРКЕР» было подано более 4200 работ, из которых 440 попали в шорт-лист. За эти годы памятную статуэтку «ҮРКЕР» получили 133 лучших представителя отечественных средств массовой информации, чьи работы заслужили признание в различных областях журналистики.

Победителям премии присваивается звание лауреата с вручением свидетельства, памятной статуэтки «ҮРКЕР» и денежной премии в размере одного миллиона тенге.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

Национальная премия «ҮРКЕР» присуждается за выдающиеся достижения в области печатной, радио- и интернет-журналистики, а также играет ключевую роль в поддержке развития журналистики в регионах Казахстана. Премия направлена на повышение престижа профессии журналиста, утверждение профессиональных стандартов, улучшение качества медиа-контента и усиление гражданской активности в информационной сфере.



Организаторами премии являются Министерство культуры и информации Республики Казахстан и Корпоративный фонд «Медиа дамыту қоры». Спонсорами мероприятия выступают ТОО «Қазақ газеттері», АО «Qazcontent» и ТОО «Спортивное телевидение».

Первое ведущее государственное информационное агентство в Республике Казахстан, получившее международный статус, Kazinform отмечает свое 105-летие. Историю агентства можно прочитать здесь.