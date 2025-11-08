Kazinform получил специальный приз национальной премии «ҮРКЕР-2025»
В Астане состоялась торжественная церемония награждения победителей Национальной премии «ҮРКЕР-2025» в области печатной, радио- и интернет-журналистики, передает корреспондент агентства Kazinform.
В этом году на соискание премии поступило более 400 заявок.
Из 44 номинантов победителями Национальной премии «ҮРКЕР-2025» стали:
Лучшее интервью года:
Бауыржан Карипов –информационное агентство Qaz365.kz
Лучший репортаж года:
Иван Сухоруков — сайт Tengrinews.kz
Лучший материал на социальную тему:
Тамара Вааль — сайт Vlast.kz
Лучшее журналистское расследование года:
Ергали Майра — газета «Атырау»
Лучший аналитический материал года:
Илья Пащенко — газета «Казахстанская правда»
Лучший проект на радиостанции:
«Нысана» — радио «Шалқар»
Лучшая фотография года:
Игорь Бургандинов — газета «Казахстанская правда»
Лучший новостной портал года:
Портал Adyrna
Лучшее региональное СМИ года:
газета «Астана ақшамы»
Лучший подкаст года:
Qstar group
Лучший YouTube канал года:
Эксперты KZ
Специальные призы национальной премии «Үркер — 2025» получили и Международное информационное агентство Kazinform — в честь 105-летия,
республиканская газета «Казахстанская правда» — в честь 105-летия, интернет-издание Zakon.kz — в рамках Года рабочих профессий.
Специальный приз престижной премии для Kazinform был вручен управляющему директору агентства Нагашыбеку Алдану.
– Kazinform — первое информационное агентство Казахстана с международным статусом. Мы вещаем на пяти языках — казахском, русском, английском, узбекском и китайском. Кроме того, публикуем материалы на төте-жазу (на арабской вязи) для наших соотечественников за рубежом. В этом году мы отмечаем 105-летний юбилей, выпустили книгу об агентстве. Премия «Үркер» — это высокая оценка нашего труда, знак доверия и поддержки со стороны государства, — сказал управляющий директор Kazinform.
Стоит отметить, что с 2017 года на соискание Национальной премии «ҮРКЕР» было подано более 4200 работ, из которых 440 попали в шорт-лист. За эти годы памятную статуэтку «ҮРКЕР» получили 133 лучших представителя отечественных средств массовой информации, чьи работы заслужили признание в различных областях журналистики.
Победителям премии присваивается звание лауреата с вручением свидетельства, памятной статуэтки «ҮРКЕР» и денежной премии в размере одного миллиона тенге.
Национальная премия «ҮРКЕР» присуждается за выдающиеся достижения в области печатной, радио- и интернет-журналистики, а также играет ключевую роль в поддержке развития журналистики в регионах Казахстана. Премия направлена на повышение престижа профессии журналиста, утверждение профессиональных стандартов, улучшение качества медиа-контента и усиление гражданской активности в информационной сфере.
Организаторами премии являются Министерство культуры и информации Республики Казахстан и Корпоративный фонд «Медиа дамыту қоры». Спонсорами мероприятия выступают ТОО «Қазақ газеттері», АО «Qazcontent» и ТОО «Спортивное телевидение».
Первое ведущее государственное информационное агентство в Республике Казахстан, получившее международный статус, Kazinform отмечает свое 105-летие. Историю агентства можно прочитать здесь.