    21:44, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Kazinform получил специальный приз национальной премии «ҮРКЕР-2025»

    В Астане состоялась торжественная церемония награждения победителей Национальной премии «ҮРКЕР-2025» в области печатной, радио- и интернет-журналистики, передает корреспондент агентства Kazinform.    

    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    В этом году на соискание премии поступило более 400 заявок. 

    Из 44 номинантов победителями Национальной премии «ҮРКЕР-2025» стали:

    Лучшее интервью года:

    Бауыржан Карипов –информационное агентство Qaz365.kz

    Лучший репортаж года:

    Иван Сухоруков — сайт Tengrinews.kz

    Лучший материал на социальную тему:

    Тамара Вааль — сайт Vlast.kz

    Лучшее журналистское расследование года:

    Ергали Майра — газета «Атырау»

    Лучший аналитический материал года:

    Илья Пащенко — газета «Казахстанская правда»

    Лучший проект на радиостанции:

    «Нысана» — радио «Шалқар»

    Лучшая фотография года:

    Игорь Бургандинов — газета «Казахстанская правда»

    Лучший новостной портал года:

    Портал Adyrna

    Лучшее региональное СМИ года:

    газета «Астана ақшамы»

    Лучший подкаст года:

    Qstar group

    Лучший YouTube канал года:

    Эксперты KZ

    Специальные призы национальной премии «Үркер — 2025» получили и Международное информационное агентство Kazinform — в честь 105-летия, 
    республиканская газета «Казахстанская правда» — в честь 105-летия, интернет-издание Zakon.kz — в рамках Года рабочих профессий. 

    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Специальный приз престижной премии для Kazinform был вручен управляющему директору агентства Нагашыбеку Алдану.

    – Kazinform — первое информационное агентство Казахстана с международным статусом. Мы вещаем на пяти языках — казахском, русском, английском, узбекском и китайском. Кроме того, публикуем материалы на төте-жазу (на арабской вязи) для наших соотечественников за рубежом. В этом году мы отмечаем 105-летний юбилей, выпустили книгу об агентстве. Премия «Үркер» — это высокая оценка нашего труда, знак доверия и поддержки со стороны государства, — сказал управляющий директор Kazinform.

    Стоит отметить, что с 2017 года на соискание Национальной премии «ҮРКЕР» было подано более 4200 работ, из которых 440 попали в шорт-лист. За эти годы памятную статуэтку «ҮРКЕР» получили 133 лучших представителя отечественных средств массовой информации, чьи работы заслужили признание в различных областях журналистики.

    Победителям премии присваивается звание лауреата с вручением свидетельства, памятной статуэтки «ҮРКЕР» и денежной премии в размере одного миллиона тенге.

    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Национальная премия «ҮРКЕР» присуждается за выдающиеся достижения в области печатной, радио- и интернет-журналистики, а также играет ключевую роль в поддержке развития журналистики в регионах Казахстана. Премия направлена на повышение престижа профессии журналиста, утверждение профессиональных стандартов, улучшение качества медиа-контента и усиление гражданской активности в информационной сфере.

    Организаторами премии являются Министерство культуры и информации Республики Казахстан и Корпоративный фонд «Медиа дамыту қоры». Спонсорами мероприятия выступают ТОО «Қазақ газеттері», АО «Qazcontent» и ТОО «Спортивное телевидение».

    Первое ведущее государственное информационное агентство в Республике Казахстан, получившее международный статус, Kazinform отмечает свое 105-летие. Историю агентства можно прочитать здесь

    Азиза Закумбаева
    Автор
