    13:00, 07 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Kazinform и Jibek Joly будут вести прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана

    8 сентября Президент Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным Посланием на совместном заседании палат Парламента. Прямая трансляция начнется в 11:00, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Акорда

    На совместное заседание приглашены депутаты, руководители центральных органов, члены Национального курултая, а также представители общественности и трудовых коллективов.

    Предстоящее Послание Президента РК в 2025 году, по мнению экспертов, будет сосредоточено на стратегически важных направлениях. Центральное место займут вопросы цифровизации и внедрения искусственного интеллекта, уже доказавших свою эффективность в госуправлении и экономике.

    Кроме того, ожидается акцент на развитие внутреннего рынка и стимулирование производства продукции с высокой добавленной стоимостью, укрепление продовольственной, энергетической и транспортной безопасности. Существенную роль займут социальные реформы в здравоохранении, образовании и экологии. Эксперты отмечают, что Послание-2025 станет продолжением курса на сбалансированное развитие с ориентацией на устойчивость и социальные приоритеты.

    О том, что было сделано по поручению Главы государства за прошлый год — можно прочитать в аналитическом материале корреспондента агентства Kazinform.

    Прямая трансляция начнется в 11:00 на республиканских телеканалах, страницах Акорды в соцсетях, а также в эфире Jibek Joly, на его YouTube-канале и сайте Kazinform. Текстовая версия будет доступна на сайте и в Telegram-канале Kazinform.

