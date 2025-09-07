Kazinform и Jibek Joly будут вести прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана

На совместное заседание приглашены депутаты, руководители центральных органов, члены Национального курултая, а также представители общественности и трудовых коллективов.

Предстоящее Послание Президента РК в 2025 году, по мнению экспертов, будет сосредоточено на стратегически важных направлениях. Центральное место займут вопросы цифровизации и внедрения искусственного интеллекта, уже доказавших свою эффективность в госуправлении и экономике.

Кроме того, ожидается акцент на развитие внутреннего рынка и стимулирование производства продукции с высокой добавленной стоимостью, укрепление продовольственной, энергетической и транспортной безопасности. Существенную роль займут социальные реформы в здравоохранении, образовании и экологии. Эксперты отмечают, что Послание-2025 станет продолжением курса на сбалансированное развитие с ориентацией на устойчивость и социальные приоритеты.

О том, что было сделано по поручению Главы государства за прошлый год — можно прочитать в аналитическом материале корреспондента агентства Kazinform.

Прямая трансляция начнется в 11:00 на республиканских телеканалах, страницах Акорды в соцсетях, а также в эфире Jibek Joly, на его YouTube-канале и сайте Kazinform. Текстовая версия будет доступна на сайте и в Telegram-канале Kazinform.