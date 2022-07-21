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Каждый выстрел отдается тяжелым эхом – Президент РК о межгосударственных границах ЦА
21 Июля 2022 11:54

Каждый выстрел отдается тяжелым эхом – Президент РК о межгосударственных границах ЦА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Лидеры государств Центральной Азии должны сделать все возможное для максимального устранения все еще сохраняющихся факторов нестабильности в регионе. Таким мнением поделился Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Каждый выстрел на межгосударственных границах отдается тяжелым эхом не только в вовлеченных странах, но и во всем регионе. Напротив, именно в нынешних кризисных условиях наши государства должны продемонстрировать пример цивилизованного, ответственного преодоления противоречий. Мы по своему собственному опыту знаем, что процесс юридического оформления границ весьма сложен и тернист. Разрешение спорных вопросов возможно исключительно мирным путем в духе подлинного добрососедства и уважения фундаментальных принципов международного права. Иной альтернативы не существует», - сказал Касым-Жомарт Токаев на IV консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Чолпон-Ате.

По словам Президента РК, затягивание или игнорирование этого комплекса проблем чревато эскалацией и может свести на нет все усилия по развитию сотрудничества в Центральной Азии.

В IV консультативной встрече принимают участие лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

20 июля Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Чолпон-Ату для участия в IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

Ранее сообщалось, что договор о дружбе в XXI веке примут страны Центральной Азии.


Фото: t.me/bort_01




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Автор:
Корреспондент

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