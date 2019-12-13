Каждый второй проданный автомобиль выпущен на отечественных предприятиях – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане постепенно меняется облик и структура целого ряда отраслей и секторов экономики. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе мероприятия, посвященного Дню индустриализации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В металлургии начато производство готовых изделий и стали, рельсов, канатов, радиаторов и многое другое. Увеличена переработка первичного алюминия внутри страны. Казахстан сегодня представлен в цепочке мировых производителей титана, освоено производство ранее не выпускаемой продукции – титановых слитков и сплавов. Созданы условия для развития автомобилестроения. Это позволило увеличить объемы производства в отрасли в 8 раз», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент также отметил, что если в 2010 году Казахстане выпускалось 4 тысячи автомобилей, то по итогам 10 месяцев этого года количество произведенных машин превысило 38 тысяч.

«На сегодня каждый второй проданный в Казахстане автомобиль выпущен на отечественных предприятиях. Налажено собственное конкурентоспособное производство электротехнического оборудования, трансформаторов, счетов управления, автоматических выключателей. В химической промышленности также появились новые сложные производства», - добавил Глава государства.