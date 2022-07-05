Каждый второй авиарейс отменили в скандинавских странах

СТОКГОЛЬМ. КАЗИНФОРМ - Более 900 пилотов авиакомпании SAS – «Скандинавские авиалинии» приостановили работу после того, как переговоры с руководством, которые продолжались 8 месяцев, не привели к существенным результатам. Среди требований бастующих – поднять зарплаты на 30%. В Швеции, Дании и Норвегии отменён каждый второй рейс, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Руководство компании заявило, что забастовка привела к «серьёзным» финансовым потерям, акции SAS упали на 8%.

Между тем продолжаются забастовки в аэропортах во Франции и Испании. Air France принесла извинения 17 000 пассажиров, чей чемодан был задержан или утерян из-за масштабной забастовки в аэропорту Руасси – «Шарль де Голль», затронувшей систему сортировки багажа.

В Испании растет противостояние бортпроводников и руководства лоукостеров easyJet и Ryanair. Профсоюзы намерены усилить давление на авиакомпании в преддверии летних отпусков.

Фото: AP Photo/ Thomas Padilla