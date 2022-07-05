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    08:10, 05 Июль 2022 | GMT +6

    Каждый второй авиарейс отменили в скандинавских странах

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    Фото: AP Photo/ Thomas Padilla
    СТОКГОЛЬМ. КАЗИНФОРМ - Более 900 пилотов авиакомпании SAS – «Скандинавские авиалинии» приостановили работу после того, как переговоры с руководством, которые продолжались 8 месяцев, не привели к существенным результатам. Среди требований бастующих – поднять зарплаты на 30%. В Швеции, Дании и Норвегии отменён каждый второй рейс, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    Руководство компании заявило, что забастовка привела к «серьёзным» финансовым потерям, акции SAS упали на 8%.

    Между тем продолжаются забастовки в аэропортах во Франции и Испании. Air France принесла извинения 17 000 пассажиров, чей чемодан был задержан или утерян из-за масштабной забастовки в аэропорту Руасси – «Шарль де Голль», затронувшей систему сортировки багажа.

    В Испании растет противостояние бортпроводников и руководства лоукостеров easyJet и Ryanair. Профсоюзы намерены усилить давление на авиакомпании в преддверии летних отпусков.


    Фото: AP Photo/ Thomas Padilla

    Теги:
    Швеция Мировые новости Норвегия Европа
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