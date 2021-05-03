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    20:20, 02 Май 2021 | GMT +6

    Каждый врач  достоин стать победителем проекта «100 новых лиц» -  Дарын Абильжанов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Одним из победителей проекта «100 новых лиц Казахстана» стал Дарын Абильжанов, который в период пандемии бесплатно помогал больным коронавирусом и онкобольным. По его словам, каждый врач в Казахстане заслуживает быть победителем проекта, поэтому мы должны по достоинству оценивать их заслуги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сфера медицины не ожидала пандемии такого масштаба. С июня 2020 года я работал сотрудником инфекционного стационара областной клинической больницы. По окончании каждых 14 дней работы занимался волонтерством. В социальных сетях замечал такие факты, что население занималось самолечением, из-за чего порой обострялось течение заболеваемости. Приходилось за один день навещать и осматривать около 80 пациентов», - рассказал Дарын Абильжанов.

    Волонтер также бесплатно давал консультации в режиме онлайн. Только под его наблюдением выздоровели около 600 пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией, провел более 1500 онлайн-консультаций по республике.

    «Со временем пациенты становились самыми близкими, родными людьми для меня. Моя каждая минута была дорога, потому что хотелось оказать помощь всем», - отметил он.

    В январе 2021 года впервые в Казахстане открыл Школу волонтеров на базе Медицинского университета Караганды, в которой обучено 120 медиков-волонтеров.

    «В Казахстане не развиты школы волонтеров. Я давно планировал открыть такую школу. Так создали Школу волонтеров на базе Центра образовательных технологий практических навыков. Обученные волонтеры могут оказывать скорую помощь, делать сердечно-легочную реанимацию, лечить и ухаживать за больными с коронавирусом. Сейчас также информируем население о вакцинации населения. Это очень необходимая процедура. Население не доверяет возможностям вакцин. Хотя с самого детства мы прививались разными вакцинами», - рассказал Дарын Абильжанов.

    Сейчас он является координатором сбора медицинских работников в инфекционные стационары УЗКО. Под его руководством более 300 медицинских работников привлечены к борьбе с коронавирусом.

    В ходе нашей беседы волонтер-медик высказался о проекте «100 новых лиц».

    «Мне кажется, самое главное - не то, что проект может тебе дать, а то, что ты можешь дать проекту. Быть в числе победителей – особое достижение для меня. Мне кажется, каждый врач достоит стать победителем проекта. Мы должны проявлять особое уважение к ангелам в белых халатах», - добавил Дарын Абильжанов.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК 100 новых лиц Казахстана Общество
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