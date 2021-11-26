Каждый третий килограмм мяса птицы произведен в Акмолинской области – Ермек Маржикпаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев заявил, что в регионе активно развивается мясное и молочное животноводство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В масштабах страны каждый третий килограмм мяса птицы, каждый пятый литр обработанного молока, каждое четвертое яйцо произведены в Акмолинской области. Всеми категориями хозяйств произведено порядка 153 тысяч тонн мяса, около 352 тысяч тонн молока и 655 млн штук пищевого яйца».

По словам акима, в регионе приняты все меры по обеспечению необходимого объема кормов для благоприятной зимовки скота.

«Активно развивается мясное и молочное животноводство. Мы поэтапно движемся к цели по созданию в каждом районе мясных и молочно-товарных ферм. В текущем году в регионе созданы 102 мясные фермы на пять тысяч и 17 молочно-товарных ферм на более чем две тысячи голов.

В рамках импортозамещения развивается мясное птицеводство.

«С запуском третьей очереди Макинской птицефабрики в 2022 году, мощность достигнет 75 тысяч тонн куриного мяса в год, с созданием около двух тысяч новых рабочих мест, это позволит значительно расширить экспортный потенциал региона», - проинформировал глава региона.

По сообщению акима, аграриями области собран в этом году урожай в четыре млн тонн зерна.