Каждый третий килограмм мяса птицы произведен в Акмолинской области – Ермек Маржикпаев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев заявил, что в регионе активно развивается мясное и молочное животноводство, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В масштабах страны каждый третий килограмм мяса птицы, каждый пятый литр обработанного молока, каждое четвертое яйцо произведены в Акмолинской области. Всеми категориями хозяйств произведено порядка 153 тысяч тонн мяса, около 352 тысяч тонн молока и 655 млн штук пищевого яйца».
По словам акима, в регионе приняты все меры по обеспечению необходимого объема кормов для благоприятной зимовки скота.
«Активно развивается мясное и молочное животноводство. Мы поэтапно движемся к цели по созданию в каждом районе мясных и молочно-товарных ферм. В текущем году в регионе созданы 102 мясные фермы на пять тысяч и 17 молочно-товарных ферм на более чем две тысячи голов.
В рамках импортозамещения развивается мясное птицеводство.
«С запуском третьей очереди Макинской птицефабрики в 2022 году, мощность достигнет 75 тысяч тонн куриного мяса в год, с созданием около двух тысяч новых рабочих мест, это позволит значительно расширить экспортный потенциал региона», - проинформировал глава региона.
По сообщению акима, аграриями области собран в этом году урожай в четыре млн тонн зерна.
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