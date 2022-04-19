Каждый третий дом для переселенцев построили с дефектами в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Из 1 206 построенных для переселенцев домов в 485 выявили дефекты. Об этом стало известно на общественном совете Северо-Казахстанской области, где обсуждали качество строительства данных домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Кайрат Мустафин проинформировал, что в 2019-2021 годы по государственной программе «Енбек» в районах области выкупили 1 206 домов на общую сумму в 8,6 млрд тенге. Во время проверки домов 485 были с дефектами и замечаниями. К этому времени 472 дома отремонтировали, по 13 работы еще не завершились. Из них 6 домов находятся в Айыртауском районе, 3 - в Мамлютском и 4 - в Тайыншинском районах. Подрядчикам установили срок устранения нарушений – май-июль этого года.

«Стоимость выкупа одного дома в 2019-2020 годах составляла 7 млн тенге. В 2021 году, после проверки Администрацией Президента и Счетным комитетом, со второго полугодия дома начали выкупать по 8 млн тенге. Согласно законодательству, строительство индивидуального жилья частными застройщиками не требует технического сопровождения. Дома вводятся в эксплуатацию самим собственником. Участие госструктур на этапе строительства и приемки в эксплуатацию исключено. Дома приобретаются через госзакупки согласно техспецификации. Дома при выкупе соответствовали требованиям процедуры закупок. Некачественное выполнение отдельных видов строительных работ было обнаружено только в период эксплуатации», - пояснил К. Мустафин.

Он добавил, что 65% нарушений приходятся на внутренние работы. В том числе недостаточное утепление кровли, пола, некачественная установка дверей, отсутствие сантехники. По словам К. Мустафина, программой не было предусмотрено устройство септиков, строительство ограждений, хозяйственных помещений, но из бюджетов районов и области на эти цели выделили 800 млн тенге.

С этого года программа «Енбек» не действует. Разработаны и находятся на регистрации в органах юстиции «Правила добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы». В них предусмотрены три механизма обеспечения жильем переселенцев: выкуп и строительство домов и субсидирование затрат работодателей.

«Ожидается принятие «Правил субсидирования арендной платы 50/50», по которым 63 дома готовы, по 20 – смонтированы каркасы», - сказал К. Мустафин.

Напомним, в прошлом году Президент поручил проверить факты некачественного строительства домов для переселенцев. После чего за неудовлетворительную организацию работы были освобождены от своих должностей акимы Айыртауского и Есильского районов.