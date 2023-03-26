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Каждый пятый бельгиец вынужденно закупает продукты за границей

Автор:  
Арнур Рахимбеков
26 Марта 2023, 22:02
Каждый пятый бельгиец вынужденно закупает продукты за границей

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В 2022 году бельгийцы потратили на закуп продуктов питания в соседних странах 543 млн евро. В Федерации производителей пищевой продукции Бельгии «Fevia» считают, что многие продукты питания и напитки для бельгийцев там дешевле, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как показывает отчет ассоциации «Fevia», почти каждый пятый бельгиец регулярно пересекает границу, чтобы сделать покупки. В числе популярных направлений: Франция, Нидерланды, Люксембурге и Германия.

Тенденция делать покупки за границей возросла к концу 2022 года, когда в Бельгии резко выросли цены на энергоносители и продукты питания.

На этом фоне французское правительство ввело скидки на топливо, и цены в супермаркетах не растут быстро в отличие от бельгийских. Так, стоимость продуктовой тележки в этом месяце выросла во Франции на 3%, а в Бельгии на 8%. Кроме того, во Франции правительство потребовало, чтобы каждый бренд разместил на полках «антиинфляционную корзину», что означает, что ряд товаров повседневного спроса продается по фиксированным ценам.

По словам экономиста «Fevia» Кэрол Дембур, жители Бельгии пересекали границу, чтобы заправиться топливом и купить продукты. В продуктовой тележке бельгийцев, осуществляющих покупки в соседних странах, преобладают напитки, алкоголь, хлеб, молочная продукция и мясо.

В Федерации производителей пищевой продукции Бельгии «Fevia» просят правительство Бельгии принять срочные меры для защиты местных производителей.


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